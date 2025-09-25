Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz vuelve a subir hoy viernes con un coste medio que ronda los 100 euros/MWh: estas son las tres mejores horas para usar los electrodomésticos
Los jugadores del Levante celebran el gol anotado ante el Real Madrid. EFE

Getafe CF - Levante UD: cuándo juegan, horario y dónde ver por televisión el partido de la jornada 7 de La Liga

El conjunto granota visita el Coliseum con la complicada tarea de arrebatar los tres puntos a los madrileños

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:26

El Levante UD tuvo un esperado traspiés ante el Real Madrid en la jornada intersemanal. A pesar de acudir a la cita con la moral bien alta tras cosechar la primera victoria del curso ante el Girona, los pupilos de Julián Calero recibieron un contundente 1-4 en el Ciutat de Valencia.

Ahora, pocos días después del choque ante el líder de La Liga, el conjunto granota viaja hasta la capital de España para enfrentarse al Getafe de José Bordalás.

A pesar de todas las dificultades por las que ha pasado, y sigue pasando, el conjunto azulón ocupa la sexta posición de la tabla tras cosechar tres victorias, dos de ellas a domicilio, y un empate en seis jornadas. De hecho, el Getafe aún no conoce la derrota en su estadio, solo el Alavés en esta jornada intersemanal ha sido capaz de sacar algo del Coliseum.

La mejor noticia para el Levante es que Etta Eyong ha rendido a un nivel extremadamente alto en los tres encuentros que lleva como granota. Tres tantos y una asistencia que le han brindado los cuatro puntos que ahora mismo ostenta el club.

Julián Calero tiene a su disposición a toda la plantilla para afrontar el choque. Por su parte, José Bordalás sigue sin contar con Juanmi por sus molestias en la rodilla izquierda. Además, Adrián Liso, máximo goleador de la plantilla, se marcha con la selección española a disputar el Mundial sub-20 que se celebra en Chile.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Levante UD visita al Getafe CF este sábado 27 de septiembre en la jornada 7 de La Liga EASPORTS. El partido se disputará a las 14:00 horas en el Coliseum Alfonso Pérez. El partido se emite en directo a través de DAZN y Movistar La Liga. Además, también puedes seguir el partido en directo a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Resto de la Jornada 7

- Girona FC - RCD Espanyol. (Viernes 26. 21:00 horas).

- Atlético de Madrid - Real Madrid. (Sábado 27. 16:15 horas).

- RCD Mallorca - Deportivo Alavés. (Sábado 27. 18:30 horas).

- Villarreal CF - Athletic Club. (Sábado 27. 21:00 horas).

- Rayo Vallecano - Sevilla FC. (Domingo 28. 14:00 horas).

- Elche CF - Celta de Vigo. (Domingo 28. 16:15 horas).

- FC Barcelona - Real Sociedad. (Domingo 28. 18:30 horas).

- Real Betis - CA Osasuna. (Domingo 28. 21:00 horas).

- Valencia CF - Real Oviedo. (Lunes 29. 21:00 horas).

