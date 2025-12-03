Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
Las futbolistas de España levantan el título de la Nations League. AFP

Las futbolistas que pasaron por el Levante y Valencia que han ganado la Nations League

Hasta ocho jugadoras que se han proclamado campeonas con España cuentan con pasado en los equipos valencianos, además de la seleccionadora Sonia Bermúdez

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:01

Comenta

El estadio Riyadh Air Metropolitano anoche fue testigo de otra hazaña de la selección española femenina de fútbol en forma de un nuevo título conquistado. ... Por segunda vez, España se afianzó como la ganadora de la Nations League. Y dentro de la mejor generación de futbolistas de este país, las hay con un pasado por los clubes valencianos, sea en uno o en ambos clubes de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  2. 2 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  3. 3 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  4. 4

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  5. 5

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  6. 6 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana
  7. 7

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación
  8. 8

    La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
  9. 9

    La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana
  10. 10

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las futbolistas que pasaron por el Levante y Valencia que han ganado la Nations League

Las futbolistas que pasaron por el Levante y Valencia que han ganado la Nations League