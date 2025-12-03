Las futbolistas que pasaron por el Levante y Valencia que han ganado la Nations League

El estadio Riyadh Air Metropolitano anoche fue testigo de otra hazaña de la selección española femenina de fútbol en forma de un nuevo título conquistado. ... Por segunda vez, España se afianzó como la ganadora de la Nations League. Y dentro de la mejor generación de futbolistas de este país, las hay con un pasado por los clubes valencianos, sea en uno o en ambos clubes de la ciudad.

A pesar de las horas flacas tanto del Levante UD como del Valencia CF femenino, para llegar a ser lo que ahora se han convertido, las futbolistas han tenido que recorrer un largo proceso. Dos clubes referentes en el balompié nacional, que vieron cómo hasta ocho componentes de la última convocatoria defendieron sus colores, además de la vigente seleccionadora Sonia Bermúdez, que durante los años 2018 y 2020 fue granota, justo antes de colgar las botas.

La representación levantinista es más nutrida, tanto por número como por relevancia dentro del actual bloque del combinado nacional. Entre ellas, Alexia Putellas, una de las capitanas y doble Balón de Oro, que en la temporada 2010-11 jugó con el Levante. Además de la del Mollet del Vallés, las defensas María Méndez y Ona Batlle y las atacantes Eva Navarro, Esther González y Alba Redondo se enfundaron en algún momento la zamarra azulgrana.

En clave valencianista, y con la actual ausencia de Enith Salón que no ha vuelto desde la cita mundialista, también se cuenta con un par de integrantes. Estas son la lateral Leila Ouahabi, que entre 2013 y 2016 jugó prácticamente todo con el Valencia, y la centrocampista ofensiva Fiamma Benítez. En el caso de esta última, se formó en la cantera granota e incluso llegó a debutar con el primer equipo, pero en 2022 firmó por el Valencia, para después marchar al Atlético de Madrid, su actual club.