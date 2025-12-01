Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rioja, Tebas y Rubiales. EFE/REUTERS
Cayetano a la contra

El Valencia, un paria para Tebas

El jefe de LaLiga condena a jugar muchos viernes y lunes al club de Mestalla, invisible para la prensa de ámbito nacional

Cayetano Ros

Cayetano Ros

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:59

Comenta

Los 46.000 irreductibles de Mestalla quizá no hayan reparado en que su equipo se ha convertido en un paria para el jefe de ... LaLiga, Javier Tebas, que lo condena a jugar muchas veces en los peores días, lunes (hoy visita al Rayo en Vallecas, 21 horas) y viernes. Tebas defiende por un lado las bonanzas de Peter Lim y por el otro lo humilla con el rincón de pensar de la competición donde van los peores equipos. Y ni una queja por parte del 'local management': la incompetencia y el servilismo de Javier Solís siguen campando a sus anchas pese a la purga en el área deportiva del CEO, Ron Gourlay, cargándose al director deportivo, Miguel Ángel Corona y al secretario técnico, Carmelo del Pozo.

