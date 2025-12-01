El Valencia, un paria para Tebas

Los 46.000 irreductibles de Mestalla quizá no hayan reparado en que su equipo se ha convertido en un paria para el jefe de ... LaLiga, Javier Tebas, que lo condena a jugar muchas veces en los peores días, lunes (hoy visita al Rayo en Vallecas, 21 horas) y viernes. Tebas defiende por un lado las bonanzas de Peter Lim y por el otro lo humilla con el rincón de pensar de la competición donde van los peores equipos. Y ni una queja por parte del 'local management': la incompetencia y el servilismo de Javier Solís siguen campando a sus anchas pese a la purga en el área deportiva del CEO, Ron Gourlay, cargándose al director deportivo, Miguel Ángel Corona y al secretario técnico, Carmelo del Pozo.

Ojeo en la cafetería el periódico 'Marca' en papel, edición Comunitat Valenciana, que abre este viernes con una entrevista a Alexia Putellas, estrella de la selección española femenina. Repaso todas las páginas y no veo ninguna dedicada al Valencia. Vuelvo a recorrer el diario de principio a fin. Reparo finalmente en un breve dedicado a la renovación del interior izquierdo Luis Rioja. A eso ha quedado reducido el Valencia después de seis años de miseria moral y deportiva por parte de Lim. A un breve.

Gourlay se quita las culpas. Llegó un mes tarde a su trabajo y el resultado de su primera planificación deportiva ha resultado vergonzante (no solo las compras sino también ha malvendido a Mamardashvili, Yarek y Mosquera, todos titulares en la pasada jornada de la Champions), pero Gourlay atribuye el pinchazo a la estructura deportiva anterior a él. Primero invitó a marcharse a Corona y, después, ha construido una red ojeadores a través de Lisandro Isei (pomposamente llamado director de captación y scouting), Hans Gillhaus (jefe para Europa) y Andrés Zamora (jefe para Sudamérica). Aquí son todos jefes, pese a que los tres ofrecen currículos más bien modestos. Es decir, ¿el Valencia no controlaba ya, en 2025, los mercados futbolísticos de los mejores viveros? La reestructuración de Gourlay constata la estafa a los aficionados valencianistas en estos últimos seis años, periodo en el que llegaron muchos cedidos y otros comprados, la mayoría muy por debajo de la historia del club.

Rubiales no se va ni con agua caliente. Condenado a una multa de 10.800 euros por un delito de agresión sexual a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de 2023 en Australia ganado por España, Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, vuelve a nuestras vidas gracias a que algunos medios de comunicación les están ayudando a vender el libro de su autobiografía. Pero no vuelve arrepentido ni humilde, sino con la chulería de siempre y la teoría de haber sido víctima de una conspiración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se puso un sueldo de más de 700.000 euros anuales, se llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí y trapicheó con comisiones a su amiguito Gerard Piqué (El Geri), además de tocarse los genitales en el palco de la final del Mundial, junto a la Reina Letizia, pero, claro, es que Sánchez le tiene manía. Es un ego incontenible.