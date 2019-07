Catalán: «Pienso que los caminos del Levante y Campaña no se van a separar a corto plazo» Quico Catalán, presidente del Levante UD. / Jesús Signes El presidente del Levante se muestra tranquilo con la situación de Roger y considera que es «un futbolista súper importante» ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Valencia Lunes, 8 julio 2019, 13:52

Ninguna oferta por José Campaña se aproxima a los 30 millones de euros que llevarían al Levante UD a estudiar su traspaso. El presidente azulgrana, Quico Catalán, se muestra contundente sobre el futuro del mediocentro sevillano. «Es un jugador importantísimo en este club y el Levante no contempla ninguna salida. Hay que entender situaciones. Si se dan unas situaciones, el club podría replantearse un escenario. José sabe cuales son esas situaciones, y esas situaciones ni se han dado, ni se han acercado ni creo que se vayan a producir. El acuerdo verbal es que si se dan una circunstancias en un momento determinado que puedan satisfacer a ambas partes, nos lo podríamos replantear. Pero hasta la fecha no se ha dado ninguna circunstancia que nos podamos plantear. Estamos convencidos en que llegará el día en que los caminos del Levante y José se separen, pero pienso que no va a ser a corto plazo. Está en el mejor lugar para crecer como futbolista», ha asegurado el dirigente.

Sobre el futuro de Roger Martí, Quico Catalán también apuesta por la tranquilidad. El pasado jueves, se pudo ver al delantero y al entrenador del Levante, Paco López, dialogar frente a la clínica donde la plantilla se sometió a las pruebas médicas de pretemporada. «No me preocupa nada. Yo cuando hablo también gesticulo mucho. Sé el contenido de esa conversación. Es una conversación lógica y normal como se produjeron otras. Roger es un jugador súper importante para Paco y para el club y nosotros estamos convencidos de que Roger puede crecer en el Levante», ha comentado el presidente, quien también ha tenido palabras para un Jason Remeseiro que hoy se ha presentado con el Valencia.

«Tengo que dar las gracias a Jason por todo lo que ha dado al Levante hasta el último día. Le doy las gracias de corazón. Seguro que no fue una situación fácil de gestionar para él ni para nadie y su compromiso con este club hasta el último día fue máximo. Le deseo suerte. No puede tener otra cosa que el cariño del Levante», ha concluido