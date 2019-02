Abogado de Toño: «Su participación es simple y llanamente ser un ingenuo»

El abogado de Toño García, Emilio Pérez Mora, está indignado por la prisión provisional decretada para el futbolista del Levante. «La previsión es agotar todas las vías de recurso para que se conceda una libertad provisional porque entendemos que la prisión es absolutamente innecesaria. Ni se va a fugar ni tiene pruebas que destruir porque no tiene nada que ver con el asunto en cuestión. No ha delinquido. La prisión es excesiva y desmesurada. Es insólito. Y en el caso de Toño es un doble castigo. Por un lado pierde su libertad y por otro va a perder su carrera profesional. Al margen del perjuicio directo a terceros, que son su familia y el club. Es un jugador renovado el pasado martes», ha explicado Emilio Pérez Mora, letrado del jugador granota.

El abogado aclara la situación de Toño: «Su auto de prisión sólo dice pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. No pone nada más«. Hay varios detenidos y la investigación va más allá: «El delito principal y por el que a él no se le acusa es un delito de extorsión. Parece que se chantajeaba a personas que visitaban una web de contactos con prostitutas. Pero el hecho de meterlo en prisión no tiene nada que ver con esto».

El letrado defiende la inocencia de Toño. «En su caso, la participación es simple y llanamente ser un ingenio y guardar el dinero de un conocido en su casa. Menos de 5.000 euros. Por guardar el dinero de un amigo en su casa, el juez decide que pertenece a una organización criminal que se dedica al blanqueo de capitales. Parece una película. Toño le decía al juez: 'Yo no tengo una mente criminal. Yo no he pensado mal. He actuado como un tonto. ¿Pero por eso acabo en la cárcel?'», ha comentado Emilio Pérez Mora, quien admite que ciertas relaciones del futbolista valenciano puede ser consideradas «amistades no recomendables». El abogado asegura que Toño se encuentra desconcertado: «No está en este mundo. No entiende lo que está pasando».