Fábrica de Monchitos, en Paiporta, el 26 de septiembre de 2025.

Fábrica de Monchitos, en Paiporta, el 26 de septiembre de 2025. Irene Marsilla.

Monchitos resurge a los once meses de la riada

La empresa, cuyo producto estrella son unos paquetes de arroz inflado, recupera el 80% de la facturación tras quedar arrasada el 29 de octubre

Pau Alemany

Pau Alemany

Paiporta

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:30

Un breve recorrido por la fábrica de Monchitos es suficiente para detectar vestigios de la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y que dejó 229 fallecidos. ... Una marca de agua a medio metro de altura, el rastro del barro en una de las naves o la maquinaria apelotonada en una de las paredes son tres ejemplos. También está el sótano, que quedó totalmente anegado y que todavía sigue inutilizado. Son huellas de como esta empresa, que lleva más de medio siglo repartiendo paquetitos amarillos de arroz inflado desde Paiporta, quedó prácticamente arrasada por un lodazal de barro y cañas.

