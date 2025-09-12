La jueza de la dana eleva a 229 las vidas perdidas al incluir al nonato de una embarazada

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha acordado incluir al nonato de la mujer embarazada fallecida en las ... riadas como víctima número 229 del procedimiento, aunque este siga vigente para la investigación de 228 homicidios por imprudencia.

Así lo han confirmado fuentes judiciales después de que en el auto emitido este viernes, sobre el vídeo del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) difundido por RTVE el pasado miércoles, la instructora de Catarroja haya escrito para argumentar su decisión: «partiendo igualmente de la gravedad de los hechos objeto de la presente instrucción: la pérdida de 229 vidas humanas (una de ellas dependiente) y los lesionados».

La alusión a esa vida dependiente corresponde al nonato de la mujer embarazada, según las mismas fuentes. Se trata Janine, que falleció cuando se dirigía a casa, en las inmediaciones de Riba-roja.

El pasado 26 de junio la jueza ya pidió al Instituto de Medicina Legal de Valencia que ampliara el informe de autopsia de una víctima mortal a fin de reflejar en el mismo que estaba embarazada de más de seis meses, de tal forma que se pudiera reconocer al nonato como víctima.

La instructora señalaba en esa resolución que esta mujer «albergaba otra vida, una vida humana dependiente de su madre, que también pereció el 29 de octubre de 2024», y añadía que a través de su inscripción en el Registro Civil «podrá tener el oportuno reconocimiento e identificación por su nombre en el presente procedimiento, como una de las vidas que se perdieron aquel día».

La jueza argumentaba que la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil establece, en su disposición adicional cuarta, la obligatoriedad de que figure en un archivo del Registro Civil, sin efectos jurídicos, el fallecimiento ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento, pudiendo los progenitores otorgar un nombre.

Desde algunos partidos políticos se hablaba ya desde hace semanas de 229 fallecidos en la dana, e incluso desde algunas asociaciones de víctimas y entidades sociales se elevaba esa cifra hasta más de 230, al incluir a quienes perecieron en accidentes laborales ocurridos en las semanas posteriores a la catástrofe.