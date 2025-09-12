La jueza de la dana pide a RTVE y À Punt el vídeo del Cecopi en el que Pradas indica parte del mensaje de alerta
La magistrada apunta que el contenido de la grabación «contradice» declaraciones prestadas por la exconsellera en sede judicial
Valencia
Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:58
La jueza de Instrucción 3 de Catarroja, encargada de la investigación judicial de la causa de la dana del pasado 29 de octubre, Nuria Ruiz ... Tobarra, reclama ahora a Radio Televisión Española (RTVE) y a À Punt el vídeo que ha salido a la luz esta semana en el que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, daba indicaciones sobre el contenido que tenía que llevar el Es-Alert, el mensaje de alerta masivo que llegó a los móviles de toda la provincia de Valencia a las 20:11.
«Dicha grabación contradice declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen, estaban presentes periodistas, los cuales pudieron oír lo que finalmente quedó registrado», asegura la jueza que indica a su vez que «se cumplirían los estándares jurisprudenciales en orden a la aportación de la grabación».
El vídeo, publicado por RTVE, pertenece a un 'mudo' grabado por un equipo de la televisión autonómica valenciana en el que se pretendía grabar imágenes de recurso de los intervinientes en el Cecopi, aunque omitiendo el contenido sonoro. Sin embargo, la cadena pública nacional emitió el audio del mismo que ahora reclama la instructora.
