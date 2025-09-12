Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana pide a RTVE y À Punt el vídeo del Cecopi en el que Pradas indica parte del mensaje de alerta
Imagen de archivo de la sala del Cecopi el 29-O. LP

La jueza de la dana pide a RTVE y À Punt el vídeo del Cecopi en el que Pradas indica parte del mensaje de alerta

La magistrada apunta que el contenido de la grabación «contradice» declaraciones prestadas por la exconsellera en sede judicial

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:58

La jueza de Instrucción 3 de Catarroja, encargada de la investigación judicial de la causa de la dana del pasado 29 de octubre, Nuria Ruiz ... Tobarra, reclama ahora a Radio Televisión Española (RTVE) y a À Punt el vídeo que ha salido a la luz esta semana en el que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, daba indicaciones sobre el contenido que tenía que llevar el Es-Alert, el mensaje de alerta masivo que llegó a los móviles de toda la provincia de Valencia a las 20:11.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  4. 4

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  5. 5

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  6. 6 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  7. 7

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  8. 8

    Los 55 anuncios de Catalá durante el debate del estado de la ciudad
  9. 9

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas
  10. 10

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jueza de la dana pide a RTVE y À Punt el vídeo del Cecopi en el que Pradas indica parte del mensaje de alerta

La jueza de la dana pide a RTVE y À Punt el vídeo del Cecopi en el que Pradas indica parte del mensaje de alerta