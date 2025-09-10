Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pradas, a su llegada a la Ciudad de la Justicia el día de su declaración. Irene Marsilla

Un nuevo audio de Pradas constata que ya se hablaba del SMS de alerta una hora antes de su envío

Las imágenes y el audio de una cámara muestran los instantes previos a la reanudación del Cecopi, la reunión clave de emergencias

A. G. R.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:48

Casi un año después de la tragedia de la dana continúa el goteo de novedades. Ahora se trata de una grabación por parte de una ... cámara de televisión que se produjo justo antes de la reanudación del Cecopi, a eso de las 19 horas. Es lo que se conoce en los medios como un 'mudo', se difunden las imágenes, pero se omite el audio. En este supuesto, al parecer, las conversaciones se han conocido ahora, en una información adelantada por RTVE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  2. 2 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  3. 3 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  4. 4 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  5. 5 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  6. 6 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  7. 7

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  8. 8 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  9. 9 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  10. 10

    El despecho de las ex destapa la corrupción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un nuevo audio de Pradas constata que ya se hablaba del SMS de alerta una hora antes de su envío

Un nuevo audio de Pradas constata que ya se hablaba del SMS de alerta una hora antes de su envío