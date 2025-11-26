Pérez-Reverte anuncia la llegada de un 'apocalipsis digital': «Solo sobrevivirán aquellos que estén preparados» El escritor reflexiona sobre la dependencia a la tecnología que tiene la sociedad actual

Arturo Pérez-Reverte ha sido uno de los últimos invitados del pódcast de Jordi Wild. El escritor es todo un referente en redes sociales, donde acumula más de 2,5 millones de seguidores en 'X'. Allí suele opinar sobre todo tipo de temas, generando en muchas ocasiones polémica.

El académico de la RAE ha reflexionado sobre la manipulación y el control al que están expuestos los jóvenes: «Hoy en día en el mundo digital hay un algo que sabe todo de mí, qué compro, qué voy a hacer... eso solo se combate con la lucidez de la cultura y el conocimiento».

El académico de la RAE advierte del peligro que tenemos delante: «Frente a eso solo hay un mecanismo defensivo que es el sentido común. Hay que estar muy preparado para cuando venga el apocalipsis digital, porque va a venir y no tengo ninguna duda. Solo sobrevivirán aquellos que estén preparados para saber diferenciar cuál es bueno o malo».

Para él, este 'apocalipsis digital' se traduce en «el descontrol» y explica que actualmente hay tres escenarios. El primero uno en el que eres dueño de tu vida digital con sentido común: «Voy a mantener una actitud lúcida, despierta». El segundo es aquel en el que estás sometido al control de organismos rectores: «Saben que te gustan los videojuegos, pues te los van a meter».

Y el tercero y más cercano a ese 'apocalipsis digital': «Cuando el Estado pierde el control. Cuando ni unos ni otros sean capaces de controlar la manipulación. Cuando todo sea tan caótico que es un sálvese quien pueda. Eso sí que da miedo, porque ni siquiera habrá malos. No se sabrá dónde está la amenaza».

Añade que en ese caso «entonces estaréis indefensos. Me da miedo que pasemos de la fase de defensa posible a la de caos. Al apocalipsis zombie como yo digo». Y en este sentido incide en la dependencia que tenemos actualmente de la tecnología: «Ese ponerse en manos de la tecnología o la electricidad para todo nos hace tan vulnerables como nunca hemos sido. Imagínate un apagón de un mes o de un año».

