Pérez-Reverte, en imagen de archivo. Marcial Guillén

Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»

La compañía pone fin al formato en papel a la hora de hacer el embarque

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:13

Arturo Pérez-Reverte no se esconde en sus redes sociales y suele opinar libremente sobre temas de actualidad. Este domingo el escritor escribía un polémico tuit en el que carga contra una de las últimas medidas de Ryanair. El escritor se ha puesto en contra de la última decisión de la compañía en la que se pasa a las tarjetas de embarque 100% digitales. Es por ello que será necesario llevar el móvil a la hora de hacer el proceso. Se pone así fin al formato en papel.

En un una publicación que ha corrido como la pólvora, el escritor denuncia en la red X (antes Twitter) que las aerolíneas están empujando a los ciudadanos a depender sí o sí del teléfono para realizar incluso las gestiones más básicas: «Cada vez nos acorralan más. Ésta es otra buena razón para no viajar nunca con Ryanair. Y lo triste es que otras compañías aéreas y ferroviarias acabarán imitándolos. Ya ocurre con los bancos. Esa gentuza no nos permite vivir sin teléfono móvil».

Esta opinión parece haber conectado con buena parte de los usuarios. Muchos comentan que las empresas están eliminando servicios tradicionales para recortar costes, trasladando la carga operativa al cliente y dando por hecho que todo el mundo tiene un smartphone, sabe usarlo y quiere usarlo.

