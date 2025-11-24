Arturo Pérez-Reverte habla claro de los 'safaris humanos' en Sarajevo: «No me lo creo» El escritor estuvo cubriendo el conflicto como reportero de guerra

En los últimos días la información surgida desde Italia de 'safaris humanos' durante el asedio a Sarajevo a principios de los 90. La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación por las denuncias sobre ciudadanos italianos que presuntamente viajaron a Bosnia-Herzegovina para disparar como francotiradores sobre la población civil durante la guerra. Las demandas señalan que estos grandes magnates habrían pagado cantidades astronómicas de dinero para acceder al 'Sniper Alley' (el Pasaje de los Francotiradores) en la ciudad bosnia.

Durante el cerco murieron más de 11.000 personas. Alguien que conoce muy bien el horror de aquellos años de sitio es el escritor Arturo Pérez-Reverte. El murciano fue reportero de guerra durante varias décadas. Ha cubierto algunos de los conflictos más duros del pasado siglo. Entre ellos, la guerra de los balcanes. Desde que se destapó esta información, muchos han querido conocer la opinión al respecto del novelista.

Un usuario de X le pregunta abiertamente: «¿Da Ud. alguna verosimilitud a lo que se está comentando de los »safaris humanos« en el sitio de Sarajevo? ¿Alguna vez conoció algo parecido durante su dilatada experiencia como reportero de guerra? Muchas gracias, maestro».

A esto, Pérez-Reverte ha contestado de manera contundende. Muchos se han sorprendido con su visión. El que fuera reportero de Televisión Española más de 30 años ha asegurado lo siguiente: «Pues la verdad es que, tal como lo cuentan, no me lo creo. Viajes organizados como turistas para matar en Sarajevo es poco probable. Allí nunca oí hablar de eso. Otra cosa es que algunos hijos de puta fuesen para actuar por libre, o bien pagados. Pero lo del safari, lo dudo».

La cruda experiencia de Pérez-Reverte en Sarajevo

Durante una entrevista en el podcast 'The Wild Project', Pérez-Reverte contó una impactante anécdota que refleja como era el día a día en la ciudad balcánica. Explica que conoció una chica local llamada Jasemia. Iba por Sarajevo buscándose la vida y mendigando tabaco. El equipo de reporteros y ella entablaron cierta relación. Un día, tras una explosión, Reverte y un cámara se acercaron a la morgue. Entre todos los cadáveres estaba el de esta mujer, tal y como cuenta el propio escritor en la entervista.