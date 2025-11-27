Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bocadillo 'Don Ramón' de Mesón Canela. LP

Así son los tres mejores templos del almuerzo en Valencia premiados en los Cacau d'Or

Mesón Canela, Cal Carrero y La Nueva Terraza han sido los galardonados en la provincia

J.Zarco

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

El pasado sábado 22 de noviembre Torrent acogió la undécima gala de los Premios Cacau d'Or, donde se escogen los mejores lugares para almorzar en la Comunitat Valenciana. Estos galardones suponen un reconomiento al trabajo del hostelero y otorgan un gran prestigio a los establecimientos premiados.

En el caso de la provincia de Valencia han sido tres los restaurantes premiados: Mesón Canela, Cal Carrero y La Nueva Terraza, situado en La Pobla de Vallbona. Así son estos tres templos de l'esmorzaret:

Mesón Canela

Está ubicado en Campanar, en la Calle Conchita Piquer, 9. Cuenta con entrantes marca de la casa como la oreja de cerdo a la plancha con salsa mery y mahonesa de wasabi (12,5 euros), puntilla (9€) o chipirones en su tinta con ajetes tiernos (9 €).

En cuanto a sus bocadillos, dispone de una gran variedad. Uno los especiales (como ellos les llaman) es el 'Don Ramón' (calamares, mayonesa de ajo negro casera, 2 huevos fritos en aceite de oliva y jamón a la plancha cortado a mano, cuyo coste es de 6,50 el medio y 8,50 el entero. Otro puede ser el 'Muslito', cuyos ingredientes son muslo de pollo deshuesado, 2 huevos fritos en aceite de oliva, cebolla pochada y ajo aceite casero.

Estas opciones estarían fuera de su almuerzo popular, que incluye bebida y café por 7 euros el medio y 8,50 el entero.

Cal Carrero

Se encuentra en Camí Nou de Picanya, Patraix. Su oferta para almorzar son 10 euros el bocadillo (8,5 el medio), cacahuetes, ensalada, bebida y café. Estas son algunas de sus alternativas:

-Longaniza de pascua fresca, pesto, queso scamorsa ahumado, tomates asados, cebolla caramelizada y mahonesa

-Albonginas de bacalao, esgarraet con boquerones en vinagre y all i oli de almendra tostada y canela

-Carne de caballo, ajos tiernos, cebolla caramelizada, patatas paja, velo de papada ibérica y salsa Cal Carrero

-Sepia placha con alcachofas fritas, mahonesa de hierbas y majada de almendra, bacon y perejil

-Pulled pork, torreznos de Soria, cebolla encurtida, guacamole, salsa Cal Carrero y lechuga fresca

-Pato asado con miel y soja, verduras salteadas hoisin y boniato frito con toques citricos.

La Nueva Terraza

Está en La Pobla de Vallbona (C. de L'advocat/Escriptor Augusto Danvila, 55, bajo) después de trasladarse allí desde San Antonio de Benagéber. El local ofrece distintos tipos de almuerzo, con bocadillos carne de potro, entrecot o especiales. Además, dispone de tamaño XXL, compuesto por una barra de pan entera.

De nuevo existe una gran variedad. Por ejemplo, el 'Sabrosón' (Sobrasada, cebolla caramelizada, bacon y queso de cabra) junto a cacaus del collaret, olivas, agua, bravas y cremaet son 9 euros. Precisamente, cuentan con el premio al mejor cremaet del mu

