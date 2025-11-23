Así es 'El Cestón', el bocadillo que ha sido premiado como el mejor de Valencia en los Cacau d'Or Está compuesto por contramuslo de pollo macerado con hierbas, patatas, aguacate y salsa secreta

Este sábado Torrent acogió la undécima edición de los Premis Cacau d'Or, donde uno de los grandes triunfadores fue el restaurante Los Abetos de Torrent, que recibió el Premi Cacau d'Or Especial Amstel gracias a su bocadillo 'El Cestón'. El galardón se acompaña de 1.000 euros en productos Amstel y 3.000 euros para renovar la decoración del establecimiento.

El bocadillo está compuesto por contramuslo de pollo macerado con hierbas, patatas, aguacate y salsa secreta. Tiene un precio de 8 euros y durante el pasado verano estuvo allí el popular creador de contenido 'Cenando con Pablo' probándolo y valorando qué le parecía.

«Jesucristo de mi vida el tamaño de este bocadillo en el famoso restaurante de los almuerzos y sorteos en Valencia. Qué bueno está el pollo. Me gusta este pan estilo baguette. El pollo está crujiente por fuera y por dentro muy tierno, por eso cogen el contramuslo. El sabor en general es muy especiado y personalmente echo en falta un poco más de salsa para darle más jugosidad aún al conjunto. Quizá la controlan porque es un poquito picante», señaló en su vídeo el influencer.

Además, ofrecen otro tipo de comida casera como arroz al horno, pulpo a la brasa y para los amantes del café, disponen del cremaet premiado como el mejor del mundo de 2025.

Los Abetos es también muy famoso en Valencia por su sorteo de 'El Cestón', en el que es posible ganar hasta 52 premios distintos, desde un apartamento en Oropesa del Mar, pasando por un Porsche Macan, una caravana, una Playstation 5 o un viaje a Maldivas.

El restaurante se fundó en 1979 y además de los almuerzos, también celebra eventos de todo tipo como bodas, celebraciones familiares, comuniones o actos culturales, sociales, empresariales o deportivos.

Otros premios

Tres locales han sido premiados por cada provincia, seleccionados por su excelencia, su trayectoria y su contribución a la cultura del almuerzo valenciano.

Provincia de Valencia

-Javier Fernández y Candy Vargas (La Nueva Terraza, La Pobla de Vallbona).

-Bernar Orti y Patricia Boli (Cal Carrero, Patraix, Valencia).

-Miguel Gimeno Peñarrubia (Mesón Canela, Campanar, Valencia).

Provincia de Alicante

-Ximo Bañuls (Restaurant Nautilus, Forna).

-Rafael Frau (Rafel Restaurant, Pego).

-Ximo Crespo (Restaurant El Rall, Benissa).

Provincia de Castellón

-Jorge Julián Barreda (Restaurant Casa Julián, La Barona).

-Santiago Bou Mas (Casa Bou, Sant Joan de Moró).

-Eusebio García Alcedo (Bar Trafalgar, El Grau de Castelló).