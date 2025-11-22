Premios Cacau d'Or: estos son los 'templos' del esmorzaret valenciano 2025 Tres locales han sido premiados por cada provincia, seleccionados por su excelencia, su trayectoria y su contribución a la cultura del almuerzo valenciano

Un almuerzo típico valenciano, en una imagen de archivo.

Andoni Torres Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:38 | Actualizado 16:07h. Comenta Compartir

Los Premios Cacau d'Or 2025 han elegido este sábado a los nuevos 'templos' del esmorzaret valenciano. L'Auditori de Torrent ha acogido la celebración de la XI Gala de estos tradicionales galardones que reconocen cada año a profesionales de la hostelería de toda la Comunitat.

Tres locales han sido premiados por cada provincia, seleccionados por su excelencia, su trayectoria y su contribución a la cultura del almuerzo valenciano.

Provincia de Valencia

-Javier Fernández y Candy Vargas (La Nueva Terraza, La Pobla de Vallbona).

-Bernar Orti y Patricia Boli (Cal Carrero, Patraix, Valencia).

-Miguel Gimeno Peñarrubia (Mesón Canela, Campanar, Valencia).

Provincia de Alicante

-Ximo Bañuls (Restaurant Nautilus, Forna).

-Rafael Frau (Rafel Restaurant, Pego).

-Ximo Crespo (Restaurant El Rall, Benissa).

Provincia de Castellón

-Jorge Julián Barreda (Restaurant Casa Julián, La Barona).

-Santiago Bou Mas (Casa Bou, Sant Joan de Moró).

-Eusebio García Alcedo (Bar Trafalgar, El Grau de Castelló).

Mejor Bocadillo

Los Premios Cacau d'Or 2025 han culminado con la entrega del galardón especial al Mejor Bocadillo, procedente del concurso celebrado el pasado 18 de noviembre. El galardón 'Som Esmorzadors' ha recaído en el Grupo Los Abetos, de Torrent, alzándose con dos reconocimientos en la misma gala por primera vez desde la creación de los premios. Un logro que refuerza su papel como referente gastronómico y social, y que subraya la extraordinaria labor que el grupo ha desempeñado tanto en la cultura del esmorzaret como en momentos decisivos para la ciudad.

Este premio representa el máximo reconocimiento de la edición por combinar técnica, sabor, creatividad y la esencia más auténtica del esmorzaret.

Otros premios

-Premio especial a la trayectoria la familia Alba, del restaurante La Curra, situado en el Mas del Jutge. Con 150 años de historia, cinco generaciones y un legado culinario que forma parte del patrimonio emocional de Torrent, La Curra ha sido reconocida como «un ejemplo de tradición, autenticidad y dedicación ininterrumpida al 'esmorzaret'».

-Premio especial a la solidaridad a Paqui Montoro y familiares, representantes del Grupo Los Abetos, por su labor solidaria durante la dana, en la que cocinaron y distribuyeron alimentos allí donde más se necesitaban, además de mantener una reconocida trayectoria gastronómica y empresarial.

-Homenaje a ocho mujeres referentes de la sociedad valenciana. Entre ellas, periodistas, políticas, escritoras, juristas, comunicadoras y referentes públicos que representan la energía femenina que reivindica el 'esmorzaret' como un espacio cultural compartido: Clara Pérez, Emi López, Inma Sánchez, Mª José Lloria, Marina Valdés, Mercedes Caballero, Paula Varella y Maite Izquierdo.

-Premio al mejor bocadillo elaborado por una comisión fallera para la Falla Jesús-San Francisco de Borja (Valencia), recogido por su Falleras Mayores Tania Jiménez y Carla Moreno, y los presidentes José Manuel Acosta y Pol Alcubierre, acompañados por Toni Carceller.

La gala de los Premios Cacau d'Or 2025 ha sido conducida por Paco Alonso, periodista gastronómico y creador de la comunidad #LaCulturadelAlmuerzo, y por Ana Torres, presidenta de 'Dones Esmorzadores' y ha reunido a autoridades, representantes de la hostelería, comisiones falleras, entidades culturales, patrocinadores, medios de comunicación y una amplia comunidad de apasionados del almuerzo valenciano.

Torrent ha sido elegida por la organización para subrayar su capacidad de recuperación tras la dana, así como para rendir homenaje a la extraordinaria respuesta del sector hostelero local. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha inaugurado la gala con una intervención cargada de emoción, identidad y reivindicación del esmorzaret como seña de cultura mediterránea.