Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
Puchero valenciano en Bambar. LP
COCINA VALENCIANA

Los jueves de puchero valenciano en Bambar

El cocinero Benjamín Pardo hace una puesta en valor del recetario tradicional valenciano

Chema Ferrer

Chema Ferrer

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:34

Comenta

El trabajo del reputado cocinero Benjamín Pardo se aplica en muchas ocasiones con rigor y fidelidad en el recetario tradicional valenciano. Ya se vio en los arroces desde el mismo día que encendió los fogones de Bambar en el barrio de Ruzafa de Valencia y ahora le ha llegado el turno del Puchero valenciano. Este guiso robusto no es solo un plato de la tradición; es un testimonio vivo de la historia agrícola y cultural de la región. Con sus raíces en la huerta valenciana, la historia del puchero valenciano tal como lo conocemos se remonta al siglo XIX, aunque sus antecesores se encuentran en las antiguas recetas romanas y árabes que influyeron en la cocina regional. En las huertas de la ciudad, donde la agricultura ha sido el motor de la economía desde la época medieval, los campesinos crearon este plato como una forma ingeniosa de aprovechar los productos de temporada.

Vuelcos de viandas y hortalizas. LP

La abundancia de verduras se convirtió en el corazón del puchero. No era un plato de lujo, sino de subsistencia. En las fiestas patronales y en las reuniones familiares, el puchero se cocinaba en grandes ollas de barro sobre leña, permitiendo que los sabores se integraran lentamente. Historiadores como el valenciano Vicent Bayarri señalan en sus estudios que el puchero evolucionó durante la posguerra española, cuando la escasez impulsó recetas que estiraban los ingredientes al máximo.

Un todo en uno

El puchero valenciano es un guiso completo, un todo en uno que combina legumbres, verduras, carnes y, en muchas versiones, arroz o fideos para formar un plato principal sustancioso. A diferencia del cocido madrileño, más carnívoro, el puchero valenciano prioriza las hortalizas de la huerta reflejando el carácter mediterráneo de la región. Los ingredientes básicos incluyen: garbanzos, remojados la noche anterior para ablandarse durante la cocción, chirivías, napicol y nabos, cardo y apio, col rizada, el toque edulcorado de boniato o calabaza, patata y zanahoria…, entre las carnes tienen cabida manitas y espinazos de cerdo, garreta y costilla de ternera, una porción generosa de gallina, el blanquet, las pelotas de carne…, la lista puede seguir.

La paella de puchero. LP

Se inicia el servicio con el caldo con sopas, fideos e incluso arroz y luego le siguen los vuelcos de verduras y hortalizas y el de carnes. Pardo le da su toque personal, la pelota lleva canela y clavo, y entre las carnes le da un toque del interior valenciano dejando caer alguna vianda de la orza y de jamón serrano.

Saber que con los sacramentos del mismo puchero se cocinan paellas y que en Bambar se cocinan otras especialidades del recetario valenciano por encargo, preguntar.

Bambar. C/ Los Centelles 33. Valencia

Reservas 960 19 77 14

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  10. 10 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los jueves de puchero valenciano en Bambar

Los jueves de puchero valenciano en Bambar