Así es 'Kaori Chan', la pizza de un restaurante de Valencia premiada como la mejor de España Best Pizza Spain ha desvelado los ganadores de su tercera edición

J.Zarco Martes, 2 de diciembre 2025, 00:57 Comenta Compartir

Best Pizza Spain ha celebrado la final de su tercera edición del campeonato de España de pizzas y ha elegido este lunes 1 de diciembre, desde el Yellow Park de Barcelona, la 'Kaori Chan' de Harinella (Valencia) como la mejor del país.

Esta pizza está compuesta por harina «0» con gérmenes de trigo, sal, agua, levadura, semola, aceite EVO, mozzarella 100% fiordilatte Italiana, bonito del norte, cebolla roja en agridulce, katsuobushi japonés, reducción de salsa ponzu y apio verde.

Está inspirada en Kaori, mujer de Ivano (uno de los hermanos fundadores de Harinella) y celebra la unión entre Oriente y Occidente, entre tradición e innovación«, señalan desde Best Pizza Spain.

Los creadores viajaron a Japón para conocer a la familia de Kaori y allí quedaron impresionados con la gastronomía. Por ello quisieron rendirle un tributo creando esta peculiar pizza. Tiene un precio de 17,90 euros y el local está ubicado en la Calle Quart, número 127.

«La base blanca, elaborada con mozzarella 100% »Fior di latte« italiana, se mezcla con el atún bonito del norte español, las cebollas rojas agridulces aportan una caricia vibrante, mientras el troceado de apio, despierta los sentidos con su frescor, el punto de acidez y dulzura lo aporta una reducción de salsa Ponzu asiática», resaltan.

En segundo lugar ha quedado 'La Montenegro', de La Felisa (Castilla y León) y tercera 'La Circus', de La Bicicleta Pizzería (Dos Hermanas, Sevilla). Por otro lado, Infraganti Pizza Bar (Comunidad Valenciana y Murcia) ha sido reconocida como la mejor cadena