El Gordo y El Flaco celebra la Navidad con menús especiales, cercanía y hospitalidad

Fundado en 2009 en Bétera por los hermanos Salva y Pablo Martínez, el Grupo El Gordo y El Flaco se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de la provincia de València. Con más de 19 locales, 280 empleados y un modelo de gestión propio sin franquicias, la compañía mantiene un firme compromiso con la proximidad, la atención cuidada, la innovación y la cocina mediterránea de producto.

Actualmente, el grupo continúa creciendo con nuevas aperturas y proyectos vinculados al deporte y la cultura valenciana, como su alianza con el Valencia CF, del cual Lamburguesa celebra su décimo aniversario como hamburguesa oficial.

Durante las fiestas navideñas, los restaurantes del grupo mantendrán una amplia disponibilidad tanto a mediodía como por la noche, con algunas excepciones destinadas a permitir que los equipos también celebren estas fechas con sus familias.

24 de diciembre (noche – Nochebuena): todos los restaurantes cerrarán para preparar los menús especiales del día siguiente.

25 de diciembre (Navidad): en algunos restaurantes como El Gordo y El Flaco, Taberna Gordinflon, El Gordo de Cortes, Delgadito Gastrobar y La Mar de Flaca dispondrán de menús cerrados diseñados para la ocasión

31 de diciembre (noche – Nochevieja): menús especiales de Fin de Año en El Gordo y El Flaco y Salon Azhor en Bétera, el resto de los restaurantes cerrarán

A partir del 7 de enero: reapertura completa de todos los locales con normalidad y reservas abiertas para el inicio de año

Este año, como ya es tradición, el grupo ofrece menús especialmente diseñados para grupos, empresas y grandes reuniones familiares, manteniendo la cercanía y el cuidado por el detalle.

Los 19 locales del grupo ponen a disposición propuestas adaptadas a distintos estilos gastronómicos y tamaños de grupo, desde el ambiente clásico de El Gordo y El Flaco (Bétera) hasta espacios para grandes celebraciones como Masía Los Naranjos (Moncada) o Salón Azhor (Bétera).

Para facilitar la organización de estas fechas, el grupo ha lanzado una web específica de Navidad, donde los clientes pueden consultar horarios especiales y días de apertura de cada restaurante junto a los menús de grupo disponibles.

Descubre todos los menús disponibles para la Navidad 2025 y los horarios de todos los restaurantes del Grupo El Gordo y El Flaco.

Restaurantes con menús de grupo

Entre los locales que ofrecen estos menús destacan: El Gordo y El Flaco, Taberna Gordinflón, El Gordo de Cortes, Delgadito Gastrobar, La Mar de Flaca, Paffuto, Lamburguesa, Masía Los Naranjos, Salón Azhor.

Entre las novedades de este año destaca la incorporación de Aperitivo Bar, un espacio con más de 30 años de historia que el Grupo El Gordo y El Flaco ha revitalizado respetando su esencia clásica. Manteniendo su espíritu original: un lugar para disfrutar del buen producto, el picoteo cuidado y el ambiente relajado que lo convirtió en un local de referencia para varias generaciones.

La propuesta gastronómica del grupo se integra aquí con fluidez, potenciando un enfoque basado en el producto fresco, las elaboraciones sencillas y el sabor tradicional. Aperitivo Bar se consolida, así como un punto de encuentro perfecto para quienes buscan compartir una cerveza fría, una buena tabla o un aperitivo al estilo más auténtico, ahora con el sello de calidad y hospitalidad que caracteriza al grupo.

Ademas este año el grupo ha lanzado un nuevo canal de fidelización, una única tarjeta con la que los clientes pueden obtener: descuentos, promociones especiales, regalos de cumpleaños y ventajas en 8 de las marcas del grupo www.familiaelgordoyelflaco.es.

Una forma de agradecer la confianza de la numerosa comunidad de clientes fieles que acompañan al grupo desde hace más de 15 años.

El Grupo El Gordo y El Flaco cuenta con una oferta gastronómica diversa diseñada para adaptarse a cada tipo de cliente y ocasión. Desde restaurantes de cocina de mercado hasta espacios para eventos, propuestas italianas, restaurantes acogedores o conceptos más informales, cada local aporta su propia personalidad manteniendo siempre la calidad, la cercanía y el estilo del grupo. A continuación, se presenta un resumen de cada uno de ellos.

-El Gordo y El Flaco (restaurante original): El restaurante de origen del grupo, ideal tanto para comidas de mercado como cenas de celebración. Su cocina combina arroces, carnes a la brasa, pescados y espacio para eventos y grupos. Un local con tradición, producto de calidad y versatilidad.

-Delgadito Gastrobar: Una propuesta más desenfadada y moderna —gastro-bar— pensada para un público que busca informalidad, creatividad en platos y un ambiente más relajado.

-El Gordo de Cortes: Local orientado a un público que busca una experiencia más gourmet o elevada. Ubicado en un entorno destacado en la Torre Ikon, con detalles de diseño y cocina de alto nivel.

Muestra de la gastronomía de El Gordo de Cortes | El Gordo de Cortes

-Masía Los Naranjos by El Gordo y El Flaco: Pensado para eventos, celebraciones familiares o corporativas de mayor escala. Un entorno privilegiado, una masía preparada para acoger banquetes, bodas y grandes reuniones.

-Taberna Gordinflón: Taberna de estilo acogedor, ideal para comidas entre amigos o familiares en un ambiente cálido, con una oferta que combina la tradición con la cercanía.

-Lamburguesa – cadena de hamburgueserías gourmet: Para un público más joven o casual, que busca hamburguesas de calidad, buen ambiente y una carta amplia. Está presente en numerosos puntos de Valencia y alrededores.

-Paffuto Restaurante – cocina italiana auténtica: Orientado a quienes desean pastas, pizzas y sabores italianos en un entorno fiable y de calidad, con varios locales en la provincia.

-La Mar de Flaca: Una propuesta más elegante, centrada en la gastronomía valenciana y productos de proximidad, para un público que busca experiencia culinaria cuidada, presentación y sabor local.

La Mar de Flaca

-Aperitivo Bar: Restaurante acogedor en Godella donde la cocina mediterránea se mezcla con el ambiente relajado de un bar moderno. Enfocado a quienes buscan un entorno informal pero cuidado, con tapas creativas, buenos vinos y servicio cercano.

Aperitivo Bar

-Salón Azhór: Espacio adaptado para celebraciones y eventos, pensado para grupos, empresas o reuniones especiales, con la infraestructura y el servicio que requieren estas ocasiones.

«Estas fechas son para disfrutar, compartir y agradecer. Nosotros queremos hacerlo como mejor sabemos: cocinando para nuestra gente y creando momentos que se recuerdan», destacan Pablo y Salva Martínez, fundadores del grupo.