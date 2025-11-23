Este es el traje que ha lucido Marta Mercader en su visita a Burriana La fallera mayor infantil de Valencia ha acompañado a la reina fallera infantil Ana Olivas con un traje de seda con dibujo Quaresma en verde surf de Vives y Marí, con elementos como las granadas, lazos y una nobleza

La agenda de las falleras mayores de Valencia 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, empieza a tener ya fines de semana repletos de actos.

Si ... este sábado Carmen Prades y su corte presidieron el acto homenaje a Manolo Algarra y este domingo por la mañana, Marta Mercader y su corte han hecho acto de presencia en la exaltación de la falla Costa y Borrás-Agustina de Aragón (comisión de Jimena Mompó, corte infantil), por la tarde, Marta se ha desplazado a Burriana para acompañar a Ana Olivas, reina fallera infantil de Burriana 2026, en un acto tan importante como su exaltación.

Para la ocasión, Marta Mercader Roig ha estrenado una indumentaria hecha con mucho cariño por la tienda Esther Martinez, ya que la hija de Esther y Oscar fue fallera mayor infantil 2025 de la falla Plaza De España y, por tanto, fue compañera de sector con Marta Mercader. Marta Mercader, FMIV 2026, en Burriana. LP La tela elegida para confeccionar el traje ha sido una seda 'Quaresma' en verde surf de Vives y Marí, un dibujo donde destacan elementos como las granadas, lazos y una nobleza que engloba todo el dibujo con palmas. Peinetas y pendientes de José de Roses y detalle del dibujo de la tela, con granadas. LP Las peinetas cinceladas con el escudo de Valencia y aderezo clásico de racimo, son del orfebre José de Roses y las manteletas artesanales, de la firma Viana, can can de Margarita Vercher y zapatos de Creaciones Aurora.

