Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia 2026, en Burriana.

Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia 2026, en Burriana. JCF/Armando Romero

Este es el traje que ha lucido Marta Mercader en su visita a Burriana

La fallera mayor infantil de Valencia ha acompañado a la reina fallera infantil Ana Olivas con un traje de seda con dibujo Quaresma en verde surf de Vives y Marí, con elementos como las granadas, lazos y una nobleza

L. S.

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:21

La agenda de las falleras mayores de Valencia 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, empieza a tener ya fines de semana repletos de actos.

Si ... este sábado Carmen Prades y su corte presidieron el acto homenaje a Manolo Algarra y este domingo por la mañana, Marta Mercader y su corte han hecho acto de presencia en la exaltación de la falla Costa y Borrás-Agustina de Aragón (comisión de Jimena Mompó, corte infantil), por la tarde, Marta se ha desplazado a Burriana para acompañar a Ana Olivas, reina fallera infantil de Burriana 2026, en un acto tan importante como su exaltación.

lasprovincias Este es el traje que ha lucido Marta Mercader en su visita a Burriana