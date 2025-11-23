Pirotecnia Valenciana, José Luis Vaello y la UME, premios falleros de Seu-Xerea-El Mercat
La agrupación entregará los galardones en un solemne acto el 30 de noviembre en la Lonja de la Seda de Valencia
L. S.
Valencia
Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:33
El próximo domingo la Lonja de la Seda de Valencia se vestirá de gala para acoger la VI edición de los premios de la agrupación ... fallera de Seu-Xerea-Mercat.
El acto comenzará a las 11.15 horas en el Salón Columnario y se hará un cálido reconocimiento a tres premiados.
José Luis Vaello, exsecretario general de JCF, recibirá el premio Seu que se concede a la persona que destaca por su trayectoria, actividad, dedicación pasión y por su repercusión en el ámbito fallero.
El premio Mercat se entregará a Pirotecnia Valenciana, empresa de Llanera de Ranes que destaca por su creación artística y sus espectáculos de mascletaes, castillos y piromusicales. El galardón Mercat se entrega a las empresas de ámbito local que hayan contribuido de manera significativa a la promoción tanto de las fiestas, como de la sociedad valenciana en general.
Y el tercer galardón, el premio Xerea recae este año en el Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III) de la UME, un distintivo que reconoce la labor de aquellas empresas y entidades que destaquen por su larga trayectoria y dedicación solidaria a calquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad.
El jurado de la presente edición lo han conformado Vanessa Lerma (FMV 2003); Vicente de Castro (exdirectivo de JCF); Enrique Hernández, presidente de la falla Alfonso el Magnánimo-Nave-Bonaire); Carmen Planell, presidenta de Plaza Lope de Vega); Xavier López (presidente de la plaza de la Merced); Nuria Soler, directiva de la agrupación Seu-Xerea-Mercat y Tono Fagoaga, presidente de la agrupación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión