Pirotecnia Valenciana, José Luis Vaello y la UME, premios falleros de Seu-Xerea-El Mercat

El próximo domingo la Lonja de la Seda de Valencia se vestirá de gala para acoger la VI edición de los premios de la agrupación ... fallera de Seu-Xerea-Mercat.

El acto comenzará a las 11.15 horas en el Salón Columnario y se hará un cálido reconocimiento a tres premiados.

Ampliar José Luis Vaello, en el centro de la imagen. LP

José Luis Vaello, exsecretario general de JCF, recibirá el premio Seu que se concede a la persona que destaca por su trayectoria, actividad, dedicación pasión y por su repercusión en el ámbito fallero.

El premio Mercat se entregará a Pirotecnia Valenciana, empresa de Llanera de Ranes que destaca por su creación artística y sus espectáculos de mascletaes, castillos y piromusicales. El galardón Mercat se entrega a las empresas de ámbito local que hayan contribuido de manera significativa a la promoción tanto de las fiestas, como de la sociedad valenciana en general.

Ampliar Tercer Batallón de Intervención de Emergencias (BIEM III) de la UME. Rober Solsona/ EP

Y el tercer galardón, el premio Xerea recae este año en el Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III) de la UME, un distintivo que reconoce la labor de aquellas empresas y entidades que destaquen por su larga trayectoria y dedicación solidaria a calquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad.

El jurado de la presente edición lo han conformado Vanessa Lerma (FMV 2003); Vicente de Castro (exdirectivo de JCF); Enrique Hernández, presidente de la falla Alfonso el Magnánimo-Nave-Bonaire); Carmen Planell, presidenta de Plaza Lope de Vega); Xavier López (presidente de la plaza de la Merced); Nuria Soler, directiva de la agrupación Seu-Xerea-Mercat y Tono Fagoaga, presidente de la agrupación.