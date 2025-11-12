Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos
Dos personas contemplan la falla L'Antiga de Campanar. EFE/Miguel Ángel Polo

El Reglamento Fallero no incluirá en sus artículos la definición de lo que es una falla

Los asistentes al Congreso rechazan la enmienda que incluía el concepto para el monumento y JCF prevé añadirlo en el preámbulo

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

El Reglamento Fallero no va a incluir la definición de lo que es una falla en su artículo 2, en su concepto de monumento, al ... no aprobarse esta enmienda en el anteproyecto que se ha tratado en el Congreso Fallero, celebrado este miércoles en el Palau de la Música de Valencia. La propuesta llevaba la definición de «monumentos artísticos de carácter satírico y efímero», pero los asistentes han decidido no darle cabida en el texto, y este artículo 2 por tanto sólo definirá lo que son las comisiones de falla. Como sugerencia, se ha comentado que la Junta Central Fallera puede incluir la definición en el preámbulo del reglamento, como parece que así se hará.

