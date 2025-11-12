El Reglamento Fallero no incluirá en sus artículos la definición de lo que es una falla

El Reglamento Fallero no va a incluir la definición de lo que es una falla en su artículo 2, en su concepto de monumento, al ... no aprobarse esta enmienda en el anteproyecto que se ha tratado en el Congreso Fallero, celebrado este miércoles en el Palau de la Música de Valencia. La propuesta llevaba la definición de «monumentos artísticos de carácter satírico y efímero», pero los asistentes han decidido no darle cabida en el texto, y este artículo 2 por tanto sólo definirá lo que son las comisiones de falla. Como sugerencia, se ha comentado que la Junta Central Fallera puede incluir la definición en el preámbulo del reglamento, como parece que así se hará.

Además, se ha aprobado que las comisiones puedan tener sus casales en cualquier demarcación fallera, sin necesidad de tener que pedir permiso a la comisión cuya zona ocupan, en el caso de que sea una calle distinta al cruce de vías que dan nombre a su falla. Esto supone una variación respecto al reglamento anterior, que sí establecía la obligación de solicitar ese permiso, con autorización expresa.

También se ha tratado sobre el nombre oficial de cada falla, y se ha acordado que ninguna comisión puede adoptar como denominación oficial un sobrenombre o apodo tradicional, del estilo L'Antiga de Campanar o La Nova de Orriols, y así pues se aprueba en el reglamento que el nombre oficial será el cruce de calles de su zona. No obstante, las comisiones pueden usar libremente esos nombres, pero no serán los oficiales. Este miércoles se han abordado los artículos 2, 3 y 4 del anteproyecto, y en la próxima sesión, que será este jueves, se retomarán los siguientes.

Por su parte, acerca de la propuesta sobre que se incluyera que las fallas no tienen ánimo de lucro, al haber diferentes opiniones entre los asistentes al Congreso, finalmente se ha optado por que desaparezca del texto esa referencia al ánimo de lucro, para dejarlas sólo como entidades, y que cada asociación se organice como prefiera.

El domicilio oficial de cada falla, según se ha votado, será el casal fallero, y los datos que deberá dar cada comisión a JCF serán el domicilio social, el correo electrónico y también un teléfono, que es lo que se ha añadido en el último momento de la reunión entre presidentes de este miércoles en el Palau de la Música.