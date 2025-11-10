Así son los carteles de las Fallas 2026: tradiciones, patrimonio cultural y la creatividad de Valencia El autor, Vicent Ramón, se inspira en los pilares fundamentales de la fiesta para realizar la imagen gráfica

Las Fallas 2026 ya tienen sus carteles oficiales. Y están centrados en los pilares fundamentales de la fiesta, como son las tradiciones, el patrimonio cultural y la creatividad y el arte de Valencia. El estudio de Vicent Ramón ha sido el encargado de llevar a cabo el proyecto, que se ha presentado este lunes en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea, el escenario escogido por el Ayuntamiento y Junta Central Fallera para la puesta de largo de la imagen gráfica de la fiesta.

Se trata de una serie de tres carteles que funcionan de manera individual pero también conjunta, representando así a la fiesta de las Fallas, declarada hace nueve años como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El diseñador, Vicent Ramón, ha querido agradecer la confianza depositada en su trabajo, «un reto muy importante, donde he puesto toda mi implicación física y emocional para intentar crear una imagen para unas fiestas tan grandes y con tanta importancia dentro y fuera de la ciudad como lo son las Fallas», ha señalado.

En esta campaña gráfica se representan tres escenas simbólicas basadas en los principales pilares por los que se declararon las Fallas de Valencia como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Las tradiciones, el patrimonio cultural vivo y la creatividad y las artes, centran la temática de esta imagen gráfica que pone en valor todo aquello que hace grande la fiesta y donde predominan los colores de la Real Senyera y muy presentes en la fiesta como el rojo, el amarillo y el azul que, junto al negro y el blanco, centran las diferentes propuestas de esta imagen gráfica.

En el primero de ellos se representa que las Fallas son una fiesta para toda la ciudad, recordando que, después de la Ofrenda, vamos a la Nit del Foc. Dos actos donde están presentes la elegancia de la indumentaria, el olor a flor, el ruido de la música y de la pólvora. El segundo de ellos integra la música del tabal i la dolçaina con las mejores galas de la mujer valenciana, rodeados de las llamas que encienden la fiesta. Y por último, la tercera propuesta es un homenaje al oficio del artista fallero, donde el color inunda las calles y ya se respira el ambiente fallero. Un cartel que recuerda el ciclo fallero del fuego purificador, ese del que no se puede escapar pero que nos renueva una y otra vez.

Vicent Ramón es un diseñador e ilustrador que estudió diseño la Escuela Superior de Arte y Diseño de Alcoy y, en 2003, creó en su pueblo, Bocairent, su propio estudio. De todos los ámbitos que abarca su prolífica trayectoria profesional, cabe destacar que la creación de la imagen gráfica para fiestas, en la provincia de Valencia y en la Comunitat, es especialmente destacable.

Recientemente Vicent Ramón Pascual ha firmado las imágenes de la Muestra de Valencia de 2020, la Gran Feria de Julio de 2024 y este año, de la Semana Santa Marinera de Valencia. Y ya fue el diseñador del cartel de las Fallas en 2015. Ganador de más de un centenar de primeros premios en concursos de diseño gráfico, identidad corporativa y diseño de carteles por diferentes partes del territorio español, destacan el Premio Plata en la categoría de carteles publicitarios en la Bienal del Cartel del Ecuador en 2024 o el Premio de diseño gráfico del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante en las ediciones de 2005 y 2010.

La Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, que ha ejercido de anfitriona, y el concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, han querido destacar el gran trabajo y estima que Vicent Ramón ha puesto en este encargo.

Carmen Prades ha dicho que tanto ella como la Fallera Mayor Infantil de Valencia y las Cortes de Honor están «muy ilusionadas y, sobre todo expectantes, porque esta imagen será para siempre la de nuestro año, y pasará a formar parte de la historia de este sueño tan especial que comenzó hace menos de un mes».

La máxima representante de las Fallas 2026 ha destacado también la importancia de la ilustración y el diseño en el mundo de las Fallas: «La historia nos va dejando nombres que con sus manos y su buen quehacer han dejado un legado único de arte. Nombres de grandes cartelistas, artistas e ilustradores. Nombres de personas que han contribuido a hacer más grande la parte artística de nuestra fiesta, y entre los que está el tuyo, Vicent».

Por su parte, Ballester ha querido recordar que esta imagen gráfica será la ventana al mundo de las Fallas 2026: «El cartel de Fallas será nuestro santo y seña para identificar las principales citas a las que nos congregará la primavera fallera. Estará presente en ferias de turismo internacionales, en eventos locales, en nuestra web, en publicaciones, en autobuses y marquesinas, en nuestros hogares o en redes sociales».