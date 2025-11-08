Lifting a los ninots del Museo Fallero

Un lifting es lo que van a recibir diversos ninots del Museo Fallero de Monteolivete para devolver el lustre a las figuras, varias de ellas ... moldeadas en cera.

El proceso que no es una rehabilitación integral, sino una reforma y limpieza, la impulsa la concejalía de Fallas, que dirige Santiago Ballester, y ya ha comenzado. Se prevé que dure hasta final de año y el presupuesto de este contrato menor de servicios es de algo más de 18.000 euros.

No hay que olvidar que el Museo Fallero de Monteolivete es el más visitado de los municipales y el año pasado acudieron 112.511 personas. Este año ya lo han visitado hasta octubre 81.000.

Se intervendrá sobre unos sesenta ninots y, si bien buena parte de los trabajos son 'estiramientos faciales', para eliminar grietas, también se tienen que reintegrar brazos o pies; volver a dar consistencia a figuras secundarias que habían caído.

Los trabajos los realizará el restaurador Rubén Facila y en el informe se detalla que se ha encargado la tarea después de que la inspección del personal de este servicio detectara daños.

Hay que tener en cuenta que antes los ninots se mostraban a ambos lados en algunas salas y podía generar algún roce, ahora están en un sólo lado y protegidos por metacrilato.

En muchos casos, como explican Facila y Vicenta Expósito, inspectora de coordinación de museos fe Fiestas y Tradiciones, se tendrá que hacer «microcirugía».

Hay algunos que presentan «grietas en el rostro, como el 'Agranador' de Josep Barea, ninot indultat de 1956; el 'Llaurador' de Julián Puche (indultat de 1959) tiene una grieta en el cuello y otra atrás o en la composición de 'Iaia i Neta' de Vicent Benedito, hay grietas en el rostro de la abuela y en la cara de la niña hemos detectado marcas de uñas que le han clavado en la mejilla».

Ninots indultats de 1935 (Llauradors ballant); de 1934 (Iaia i neta) y de 1943 (Cacauera). Irene Marsilla

A 'La cacauera estraperlista', de Modesto González, «le faltan las gafas que llevaba y hay que reponer el tabaco que salía por debajo de la cesta», indican.

Una anécdota curiosa es la figura de 'Abuelos labradores y nieto' de Vicent Tortosa (1950). «El abuelo llevaba un cigarro en la boca que estaba hacia abajo, en señal de impotencia sexual, y hay que reponerlo porque no está. El nieto hacia inicialmente un gesto con las manos indicando que no tenían relaciones y la abuela lleva un candil apagado, explicando que no hay pasión.

Otro ninot que tendrán que reparar es 'El dolçainer' de Josep Arnal (1949) porque las manos se han separado y no tapan los agujeros del instrumento y a la dolçaina le falta la boquilla.

'Espantapájaros' de 1996 y arlequín de 'Carnestoltes moltes voltes' de 2005, con la figura desplazada tras romperse una mano. Iván Arlandis

Los ninots indultats infantiles también harán una 'parada en boxes'. Ahora mismo Rubén Facila está trabajando en la obra 'Fallereta en Hollywood', pieza que hizo Juan Carlos Molés para Convento Jerusalén en 1997. «Muchas de las piezas complementarias que lleva son personajes de dibujo de la Warner, pero se hicieron en plastilina y el material se ha secado y cuarteado».

Así, por ejemplo, Bugs Bunny estaba decapitado y sin un brazo; el Demonio de Tasmania era mitad de escayola mitad de plastilina y se había caído desde el codo hasta la mano «y estoy haciendo microcirugía para recomponerlos. En Bugs Bunny he puesto papel japonés para reforzarlo». Y la figura de la Campanilla nunca llegó al museo. Quizá por la euforia del premio se perdió.

'Fallereta en Hollywood' de 1997, con piezas de plastilina en proceso de reintegración. Irene Marsilla

Tanto en esta pieza como en otras, como 'La cápsula del tiempo' de Bernardo Estela (2019) Facila está comprobando las fotos inmortalizadas en el libro 'L'indult del foc' para ver cómo eran originariamente. «En la pieza de Estela, a la niña que está subida en una escalera se le rompió el brazo en tres partes y hemos encontrado la muñequita que llevaba en la mano al sacar la campana de cristal».

Hay una bailarina de la pieza 'Pastelito' de Sergio Gómez (2016), que se había caído de la caja de música; a la fallerita de 'El despertar' de Hermógenes Aroca le ha caído la joia del traje de valenciana y a la pieza 'Carnestoltes moltes voltes' de Roberto e Iván Parra, una de las figuras se ha desplazado tras partirse el brazo.

Prceso de reforma de 'La cápsula del tiempo' de 2019 y 'Fallereta en Hollywood' con la actuación yta terminada. Irene Marsilla/ LP

En este taller están reparando un pez de la obra 'Sirenita' de Paco López Albert (1993) y también están arreglando el zapato de la figura 'Espantapájaros' de 1996 de José Lafarga. «Se ve que cortaron el pie para que cumpliera las medidas de la Exposició del Ninot y cuando lo plantaron en la falla, lo pusieron caído y con unos huevos de cigüeña dentro y queremos representarlo tal como lo plantaron», añade.