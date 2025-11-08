Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El restaurador Rubén Facila, en el Museo Fallero, junto a la figura de abuela y nieta con grietas en los rostros d ecera y uñas clavadas en la mejilla de la niña. Irene Marsilla

Lifting a los ninots del Museo Fallero

La concejalía de Fallas encarga al restaurador Rubén Facila la reforma de sesenta piezas con tareas como eliminar grietas, reponer brazos y reintegrar figuras de plastilina

Lola Soriano Pons

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

Un lifting es lo que van a recibir diversos ninots del Museo Fallero de Monteolivete para devolver el lustre a las figuras, varias de ellas ... moldeadas en cera.

