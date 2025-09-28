Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Primitiva de hoy sábado: cinco afortunados se reparten 200.000 euros
Irene Marsilla

Estas son las 26 candidatas a falleras mayores de Valencia 2026

La gala ha estrenado este año como ubicación el pabellón Roig Arena

RD

Sábado, 27 de septiembre 2025

La ciudad de Valencia ha elegido este sábado a las 26 componentes -13 infantiles y 13 adultas- que conformarán las cortes de honor de las falleras mayores de Valencia de 2026 y que optarán a ser designadas el próximo 13 de octubre como máximas representantes de las fiestas. La gala ha estrenado este año como ubicación el pabellón Roig Arena.

De esta manera, las 13 candidatas a fallera mayor infantil son Martina Songel (Convent Jerusalem), Aitana Ramírez (P. Gil Sumbiela-Assutzena), Lola López (Felipe Bellver-Mare Ràfols), Nuria Miñana (P. Salvador Abril-Peris i Valero), Claudia de los Ángeles Díaz (P. Sant Bult), Alba García-Pardo (E. Manuel Soto-França), Daniella Borrego (P. del Negret), Olga Garriga (J. Vilar-M. del Cabanyal), Vega Carmen González (S. Vicent-P. Azzati), Jimena Mompó (Costa i Borràs-A. d'Aragó), Marta Mercader (Alberic-Heroi Romeu), María Mariner (J. Benavente-Na Germana) y Jimena Noguera (Sagunt-Sant Guillem).

Y las 13 candidatas a fallera mayor son Anabel Calero (P. Sequiota-El Palmar), Zoe Molino (M. Déu de la Fontsanta), Mar Vivanco (P. Doctor Collado), Marta Capella (C. Escrivà-C. Sant Ferran), Marta Salvador (P. Doménech-Pius XII), Daniela Roig (J. Costa-Comte d'Altea), Vega Archer (P. Mercat Central), Paula Castell (C. Salvatierra-Ciril Amorós), Paula Andrea Marí (M. Perelló-L. Santàngel), Ani Torregrosa (S. Vicent-Marvà), Virginia Pulido (M. Montortal-J. Esteve), Laura Llobell (Exposició-M. Mascó) y Carmen Prades (Convent Jerusalem).

El evento, a su vez, ha servido como despedida de las falleras mayores de Valencia 2025, Berta Peiró y Lucía García. El discurso, de unos veinte minutos de duración y que se ha visto interrumpido en varias ocasiones por sus lágrimas de emoción ante un pabellón que ha ovacionado sendas intervenciones, lo han iniciado con un recuerdo a la dana que el 29 de octubre del pasado año arrasó gran parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.

