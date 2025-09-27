Música y danza en directo con denominación de origen valenciana en la gala fallera del Roig Arena

La gala de elección de la corte de honor de las falleras mayores de Valencia 2026 ha convertido el Roig Arena en una ... fiesta cargada de fallerío y valencianía. La música y la danza con sello valenciano también han protagonizado otras de las novedades más importantes de la velada pues todas las piezas sonoras que se han interpretado o se interpretarán en el evento serán en directo. Su interpretación corre a cargo de una banda con mayoría de mujeres y que está compuesta por miembros de las 65 agrupaciones musicales de Valencia y de la Comunitat.

La principal novedad de la gala es que ha sido la primera ocasión en la que se cuenta con toda la música en riguroso directo, interpretada por una banda sinfónica configurada adrede para la ocasión por músicas y músicos valencianos que han querido sumarse al proyecto. A través de un llamamiento abierto a la Federación de Bandas de la Comunidad Valenciana, 65 miembros de diferentes bandas de la comarca de Valencia han sido los encargados de interpretar el gran repertorio propuesto para este espectáculo único en la historia de las Fallas. Durante el arranque han habido guiños hacia el himno de España y al himno regional valenciano con una gran Real Senyera ondeando en el centro del recinto.

El maestro que ha asumido la responsabilidad de coger la batuta en una gala tan importante para que el Roig Arena suene bajo sus acordes ha sido Quique Montesinos. El director ibense cuenta con una larga trayectoria pues actualmente es el director titular de la Orquesta y Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Primitiva Xativina de Xàtiva y de la Agrupación Artístico Musical 'El Trabajo' de Xixona. Además, desde el año pasado, también está al frente de la Banda Joven de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV).

En cuanto a otras de los pilares del espectáculo, el la danza, el coreógrafo Álvaro Cuenca ha preparado a conciencia al equipo de 11 bailarines profesionales, todos ellos valencianos, que han hecho las delicias de los cerca de 12.000 asistentes al Roig Arena y otros tantos que han seguido la velada en línea. Los bailes escogidos para la ocasión cuentan con un amplio repertorio que combina la danza contemporánea con las modalidades clásica y acrobática así como el pop o el 'streetdance'. La danza regional valenciana también ha hecho acto de presencia en la gala de la mano de Les Folies de Carcaixent.

El vestuario de los bailarines ha corrido a cargo de Edgar Molina mientras el maquillaje ha sido obra de Gemma Verdejo.

Piezas interpretadas

Durante la primera parte del evento se han interpretado 'La Vall de la Murta', de Andrés Valero Castells; la apertura 'Rey Felipe VI', de Óscar Navarro; la 'Llum de Sorolla' (Adagio), de Kike Soriano; el 'Rise after the mood', del mismo autor, un tributo a 'Mi Tierra' de Nino Bravo interpretado por el tenor solista Javi Reig; 'A poqueta nit' (Adagio), también de Kike Soriano; 'Suite Cort d'Honor Fallera Mayor de Valencia', de Bernardo Adam Ferrero; y 'El Fallero', del maestro José Serrano y Maximiliano Thous.

En la segunda parte han sonado 'Cant de Batre', una versión especial para 'Llum', del cantaor Tonet Gutiérrez; 'L'ú de Carcaixent', con Les Folies y su rondalla; el pasodoble 'La Flor del Taronger', de Miguel Asins Arbó; 'Les Noces de Llibertat', de Amando Blanquer Ponsoda; 'Jordi', de José Rafael Pascual Vilaplana; 'Valencianeta', de Luis Martí Alegre; 'Joaquín Sorolla', de Carlos Montesinos Parra; 'Villena', de Pascual Marquina Navarro; 'La Xica', de Saül Gómez i Soler; 'Delirio, Ché', de María Teresa Andrés Blasco; 'Del carrer eres l'ama', de Kike Soriano, la versión épica de 'El Fallero' utilizada en la Crida del año pasado; 'Fanfarria de aniversario', de Ernesto García Climent: y, por último, el himno regional valenciano, de José Serrano y Maximiliano Thous, interpretado por el tenor solista Javi Reig.