Espectáculo de música y danza en la gala de elección de las cortes de honor de las falleras mayores de Valencia 2026.

Espectáculo de música y danza en la gala de elección de las cortes de honor de las falleras mayores de Valencia 2026. IRENE MARSILLA

Música y danza en directo con denominación de origen valenciana en la gala fallera del Roig Arena

Una banda con mayoría femenina y representación de las 65 agrupaciones musicales de Valencia ameniza la fiesta de elección de las cortes de honor de las falleras mayores 2026

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:46

La gala de elección de la corte de honor de las falleras mayores de Valencia 2026 ha convertido el Roig Arena en una ... fiesta cargada de fallerío y valencianía. La música y la danza con sello valenciano también han protagonizado otras de las novedades más importantes de la velada pues todas las piezas sonoras que se han interpretado o se interpretarán en el evento serán en directo. Su interpretación corre a cargo de una banda con mayoría de mujeres y que está compuesta por miembros de las 65 agrupaciones musicales de Valencia y de la Comunitat.

