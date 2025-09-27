Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Rueda y Carmen Castillo, padres Adriana y Carmen, candidatas de la comisión Río Tajo-Cavite, con los bastones de luz que llevarán para animar a sus hijas. LP

Un Roig Arena fallero sin pancartas: bastones de luz y camisetas para animar a las candidatas

Los 12.000 espectadores de la gala ya tienen preparadas alternativas para apoyar a las aspirantes a representar a Valencia en 2026

Lola Soriano Pons

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:46

A unas horas de la celebración de la gala fallera donde se conocerá el nombre de las trece niñas y trece jóvenes que representarán a ... las Fallas en 2026, las comisiones censadas en la Junta Central Fallera ya se preparan para animar a sus candidatas en un nuevo escenario, el recinto Roig Arena.

