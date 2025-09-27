Un Roig Arena fallero sin pancartas: bastones de luz y camisetas para animar a las candidatas

A unas horas de la celebración de la gala fallera donde se conocerá el nombre de las trece niñas y trece jóvenes que representarán a ... las Fallas en 2026, las comisiones censadas en la Junta Central Fallera ya se preparan para animar a sus candidatas en un nuevo escenario, el recinto Roig Arena.

En la presente edición desde la Junta Central Fallera se ha transmitido la petición a las comisiones para que no acudan con las tradicionales pancartas de gran formato porque taparían la visión del resto de espectadores y, por eso, los falleros, que siempre son muy creativos e ingeniosos han buscado alternativas para que las aspirantes sepan que sus fallas están con ellas, animando.

Muchos de los 'fans' de las candidatas acudirán con camisetas 'corporativas', todas del mismo color, para demostrar que la falla entera está con ellas. Así, por ejemplo, los falleros de Náquera-Lauri Volpi se han preparado unas camisetas blancas con fotos de las candidatas y su número y llevarán bastones luminosos con el lema 'tú falla está contigo'.

El lema de este año de la gala de elección de candidatas a la falleras mayores de Valencia 2026 es 'Llum' y precisamente eso es lo que habrá en las gradas, mucha luz, porque son muchas las comisiones que están comprando pulseras y bastones luminosos para que sus candidatas las puedan ver desde la pista cuando desfilen.

Luces de colores, camisetas y pulseras que han preparado los falleros de Pintor Domingo para animar a Aitana. LP

En Río Tajo-Cavite, explican que antes de conocer la restricción de llevar pancartas, estaban tramitando encargarlas, pero tras conocer que no se podían llevar, buscaron un plan B. Es más las comisiones con candidatas del sector Cabanyal-Malvarrosa-Beteró han optado por hacer una 'compra cooperativa'.

Han adquirido un total de 150 bastones de luces led, 25 por comisión salvo Río Tajo que tendrá medio centenar porque tienen candidata grande e infantil; y habrá para Barraca-Espadán; Malvarrosa; San Pedro y Grupos Virgen del Carmen.

En una falla de Ruzafa que prefiere guardar el secreto para no dar pistas a las candidatas, están preparando estos mismos bastones de espuma con luces led, globos del mismo color del traje de la candidata que llevarán también luces dentro y hasta fotos de las candidatas, eso sí en tamaño A3 que es el máximo que permite la organización, y los números que las identifican hechos con cartón.

En el mismo barrio, en Reino de Valencia-San Valero, llevarán camisetas azul marino, el color corporativo de la comisión, y no faltarán carteles en A3 con un fotomontaje y motivos del traje de Eva María Sanjuán. Y ya en el casal, y la pancarta de gran formato se pondrá en el casal.

En Archiduque Carlos-Chiva están preparando paipays con fotos de sus candidatas, también globos con luces y letras que conforman los nombres de Belén y Lola.

Los falleros de Albacete-Marvá también apostarán por los bastones de luz, globos azules y letras que formarán el nombre de Patri (Patricia Ten).

En la falla Pintor Domingo apostarán por camisetas de color granate, que es el corporativo de la comisión, con el skyline de edificios muy simbólicos como las Torres de Serranos, la fachada del Mercado Central o la Basílica y con el lema 'Som Pintor Domingo' y también llevarán letras con luces con el nombre Aitana Arqués y bastones y pulseras con luz. «No teníamos candidatas desde hace unos 20 años y para nosotros es una alegría representadas por Aitana», indica el presidente, Alfonso Herández.

En la plaza del Negrito llevarán luces y el nombre de la candidata, la niña Daniella Borrego. En Sant Bult también acudirán con luces, camisetas y cartulinas de apoyo a Claudia de los Ángeles Díaz. Y en Carrera Malilla-Isla Cabrera apostarán por globos de colores y bastones de luz, llevarán 64, que son los representantes de la falla que podrán ir a la gala.

No hay que olvidar que la apertura de puertas del recinto Roig Arena se hará a las 18 horas, un evento que lleva por lema 'Llum', en el que por primera vez habrá música en directo desde el principio al fin del espectáculo con 65 músicos de bandas de Valencia y de la Comunitat y que se acompañará de once bailarines y con muchos guiños a fiestas hermanas que están de aniversarios. Todo ello con Sorolla, sus cuadros y cartas como protagonistas.