«La gala de elección de las candidatas a fallera mayor es nuestra Super Bowl de Valencia»

La gala fallera de este sábado del Roig Arena «es nuestra Super Bowl de Valencia». Así de claro lo ha anunciado este viernes, tras la ... Junta de Gobierno, el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero.

Según ha expresado, se va a hacer un espectáculo acorde «al respeto que merecen nuestras Fallas y nuestras representantes. Tiene que ser un espectáculo al estilo de la Super Bowl porque sí nos creemos que las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y no para tirarlas por tierra o para decir que es un acto más».

Estas son las palabras que ha empleado Caballero para responder a las críticas lanzadas por Compromís sobre el precio de esta gala, que este año ascenderá a los 350.000 euros, un gasto que la formación naranja ha considerado como desproporcionado.

El portavoz del gobierno de Catalá ha justificado el aumento del gasto y ha comentado que «pasamos a un auditorio, el Roig Arena, que es un emplazamiento nuevo, emblemático en el ámbito deportivo, cultural y musical y es motivo de orgulloo para todos los valencianos».

También ha aclarado que se ha presupuestado «acorde al aforo». Y acto seguido ha detallado que el pasado año «acudieron a la Fonteta 7.200 personas y el coste por asistente fue de 29 euros y ahora, este año, irán 12.000 valencianos, un 66% más de público, y el coste por persona será el mismo 29 euros».

Por eso, Caballero ha indicado que al final «el coste real por aforo es el mismo, teniendo en cuenta el aumento del 66% de los espectadores».

Es más ha comentado que «Compromís dice que esto no es la Super Bowl», en referencia a la final de fútbol americano en la que se han subido al escenario grandes estrellas de la música como Madonna o Beyoncé, «pero para nosotros este espectáculo de las Fallas sí es la Super Bowl de Valencia, tiene que tener ese estilo».

Ha añadido que este acto de elección de las aspirantes a fallera mayor de Valencia 2026 «para nosotros sí es emblemático. Marca el inicio del ciclo fallero, es un reconocimiento a las falleras mayores de Valencia y sus cortes, porque es el acto que tienen de despedida y de elección de las nuevas representantes».

Caballero ha añadido que para el gobierno de Catalá «sí es importante dignificar el acto. Nos creemos lo que somos. Las Fallas son Patrimonio de la Humanidad y hay que creérselo». Incluso ha ido más allá y ha opinado que «no hay que hacer algo cutre, como quería Compromís, que citaba a la Intifalla justo debajo del balcón del Ayuntamiento a la hora de la mascletà o que desprestigia a las Fallas porque para ellos era algo cutre». Por eso, ha concluido que el espectáculo de este sábado «tiene que estar a la altura de la ciudad y de sus máximas representantes».