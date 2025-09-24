El Roig Arena amplía aforo ante la gran expectación para la gala de elección de las Cortes de Honor

Finalmente serán unas 11.200 las localidades disponibles para la gala de elección de las cortes de honor 2026 de Valencia el próximo sábado. El ... motivo es que el Roig Arena había bloqueado varios sectores por falta de visibilidad, pero tras las pruebas y ensayos realizados en el recinto, se ha decidido abrir cuatro sectores más, lo que suponen unas 800 entradas nuevas, donde la visibilidad sí es buena, como ha confirmado Junta Central Fallera este martes en la asamblea de presidentes que ha tenido lugar en el Palau de la Música.

Esas 800 entradas se van a repartir de forma equitativa entre las comisiones que habían solicitado más localidades para asistir a la gala, hasta completar el aforo en el nuevo recinto. El sábado habrá 146 candidatas, 73 infantiles y 73 mayores, que vivirán el sueño de formar parte de las cortes de honor de 2026. Cada falla con representante candidata disponía de 32 entradas, diez más que el año pasado por la mayor capacidad del Roig Arena, pero con esta decisión podrán tener más, un número que aún deben concretar a las comisiones.

Además de esta novedad, la asamblea también giró en torno a la polémica sobre la negativa de JCF a que la noche del 15 de marzo haya verbenas en las comisiones, ya que el 16 hay colegios en Valencia. Esa verbena se traslada al día 14. Pero algunos presidentes han mostrado sus quejas porque ya tenían orquestas contratadas desde hacía mese para el 15, y ahora no podrán realizar la fiesta, así que se ha pedido al concejal de Fallas, Santiago Ballester, desde algunas comisiones que tome una solución al respecto.