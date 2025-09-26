Cómo llegar al Roig Arena: dirección, Metro, EMT y aparcamiento Más de 12.000 personas asistirán este sábado a la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026

Más de 12.000 personas asistirán este sábado 27 de septiembre a la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026. Un gran evento que se celebrará en el nuevo Roig Arena a partir de las 19.00 horas.

Ubicación del Roig Arena:

Roig Arena: Calle Bomber Ramón Duart, 12, Valencia.

La línea de metro más cercana es la L10, Quatre Carreres la cual se sitúa a cinco minutos andando del Roig Arena.

Las líneas de autobuses con parada cercana son: L7, L13, L14, L35, L99 de la EMT.

La parada de taxi más cercana está ubicada en la Avenida de Antonio Ferrandis junto a la puerta E.

El Roig Arena dispone de parking a disposición de los asistentes con una capacidad total que supera las mil plazas de aparcamiento para vehículos. Desde el aparcamiento, ubicado en la Avenida Hermanos Maristas 16D, hasta el Roig Arena hay una distancia de 500 metros.