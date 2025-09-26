Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet lanza la previsión del fin de semana en la Comunitat, anuncia tormentas y señala las zonas donde caerán
El nuevo Roig Arena. EFE/Biel AliñoAutor

Cómo llegar al Roig Arena: dirección, Metro, EMT y aparcamiento

Más de 12.000 personas asistirán este sábado a la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026

AT

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:23

Más de 12.000 personas asistirán este sábado 27 de septiembre a la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026. Un gran evento que se celebrará en el nuevo Roig Arena a partir de las 19.00 horas.

Ubicación del Roig Arena:

Roig Arena: Calle Bomber Ramón Duart, 12, Valencia.

La línea de metro más cercana es la L10, Quatre Carreres la cual se sitúa a cinco minutos andando del Roig Arena.

Las líneas de autobuses con parada cercana son: L7, L13, L14, L35, L99 de la EMT.

La parada de taxi más cercana está ubicada en la Avenida de Antonio Ferrandis junto a la puerta E.

El Roig Arena dispone de parking a disposición de los asistentes con una capacidad total que supera las mil plazas de aparcamiento para vehículos. Desde el aparcamiento, ubicado en la Avenida Hermanos Maristas 16D, hasta el Roig Arena hay una distancia de 500 metros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  2. 2

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  3. 3 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  4. 4 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  5. 5 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  6. 6 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  7. 7

    El mejor horno de Valencia: «El secreto para un buen pan es la paciencia»
  8. 8

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá
  9. 9

    El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad
  10. 10 Las semifinales de la Supercopa Endesa 2025 se podrán ver gratis y en abierto por televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cómo llegar al Roig Arena: dirección, Metro, EMT y aparcamiento

Cómo llegar al Roig Arena: dirección, Metro, EMT y aparcamiento