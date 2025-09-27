Cuándo es la elección de la Fallera Mayor de Valencia 2026: la llamada de la alcaldesa llegará tras un festivo Las candidatas de la Corte de Honor conocerán en breve su futuro para las próximas fiestas

Nacho Ortega Valencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

El fin de semana del 27 y 28 de septiembre se elige a las candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2026 y unos días después se conocerá cual de las 13 niñas y mujeres de la Corte de Honor Infantil y de la Corte de Honor representan a los valencianos en las Fallas. Será el momento en el que terminará el reinado de Berta Peiró y Lucía García y comenzará el de las nuevas elegidas.

El lunes 13 de octubre, justo el día después de la Fiesta Nacional y unos días después del 9 d'Octubre, festividad de los valencianos, es la fecha en la que la alcaldesa de Valencia, María José Català, realizará la llamada protocolaria a las candidatas elegidas como falleras mayores 2026.

En ese momento, a media tarde, las 26 candidatas (13 adultas y 13 infantiles) esperarán en sus casales el sonido de la llamada telefónica, la tradicional 'Telefonà' (telefonada), que les cambiará la vida para siempre.

La proclamación será al día siguiente, el 14 de octubre y las exaltaciones serán los días 30 y 31 de enero de 2026, respectivamente.

La gala de elección, en directo

La Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026 se celebrará el sábado 27 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, en el nuevo Roig Arena, en lugar de en la Fonteta, que acogía tradicionalmente este acto.

El Roig Arena será el escenario de los sueños en el que las 146 candidatas, 73 infantiles y 73 adultas, buscarán convertirse en las máximas representantes de las Fallas de Valencia para 2026.

El acto será retransmitido en directo a través la web de LAS PROVINCIAS gracias a la señal pool de televisión ofrecida por Junta Central Fallera. El diario ofrecerá además la información sobre todo lo que ocurra en la gala y quiénes serán las jovenes falleras (niñas y adultas) que formarán las cortes de honor de 2026.