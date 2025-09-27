Cómo ver en directo la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026: horario, TV y online El evento se celebra en el Roig Arena este sábado 27 de septiembre

Andoni Torres Valencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:06

El Roig Arena será escenario este sábado 27 de septiembre de la Gala de elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026. Más de 12.000 personas asistirán a la cita, que empezará a partir de las 19.00 horas.

El acto será retransmitido en directo a través la web de LAS PROVINCIAS gracias a la señal pool de televisión ofrecida por Junta Central Fallera. El diario ofrecerá además la información sobre todo lo que ocurra en la gala y quiénes serán las jovenes falleras (niñas y adultas) que formarán las cortes de honor de 2026.

Además, À Punt emitirá en un programa especial que comenzará a las 19:00 horas y que narrará el periodista Ferran Cano. Además, contará con los comentarios de las falleras mayores de Valencia de 1996 y 2019, Elena Muñoz y Marina Civera, y de la periodista Omaira López, miembro de la corte de honor en los años 1986 y 1997.

El Roig Arena será el escenario de los sueños en el que las 146 candidatas, 73 infantiles y 73 adultas, buscarán convertirse en las máximas representantes de las Fallas de Valencia para 2026.

La gala lleva por lema 'Llum', un homenaje al pintor Joaquín Sorolla y a la ciudad de Valencia. La música del acto será en directo con una banda sinfónica de sesenta músicos creada para la ocasión..

El artista David Sánchez Llongo, ganador del oro de las Fallas de 2025 con Convento Jerusalén, será el encargado de firmar la creación del escenario mágico que se ha preparado para el primer año de realización de este evento en el novedoso recinto del Roig Arena el próximo 27 de septiembre.

El encargado de coreografiar el espectáculo es Álvaro Cuenca, bailarín que con 17 años ya trabajó para Sagitari Producciones, firma también valenciana que ha realizado varios espectáculos de la Fonteta o de las exaltaciones.