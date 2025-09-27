DIRECTO | Gala de elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia desde el Roig Arena
Más de 12.000 personas asistirán a la cita, que empezará a partir de las 19.00 horas
AT
Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:07
El Roig Arena será escenario hoy sábado 27 de septiembre de la Gala de elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026. Más de 12.000 personas asistirán a la cita, que empezará a partir de las 19.00 horas.
El acto será retransmitido en directo a través la web de LAS PROVINCIAS gracias a la señal pool de televisión ofrecida por Junta Central Fallera. El diario ofrecerá además la información sobre todo lo que ocurra en la gala y quiénes serán las jovenes falleras (niñas y adultas) que formarán las cortes de honor de 2026.
La gala lleva por lema 'Llum', un homenaje al pintor Joaquín Sorolla y a la ciudad de Valencia. La música del acto será en directo con una banda sinfónica de sesenta músicos creada para la ocasión..
