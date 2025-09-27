Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, junto a las falleras mayores de 2025, Berta Peiró y Lucía García. IRENE MARSILLA

El mensaje simbólico del vestido de María José Catalá en la gala fallera del Roig Arena

La alcaldesa luce un traje naranja en la elección de las cortes de honor 2026, un evento que se estrena en el pabellón del equipo 'taronja'

S. V.

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha querido tener un pequeño guiño con el Valencia Basket en la gala de elección de las cortes de honor de las falleras mayores de Valencia 2026, una velada que se celebra por primera vez en el Roig Arena.

La primera edil ha lucido un traje de color naranja en homenaje a la ciudad, al espectáculo 'Llum' inspirado en el pintor Joaquín Sorolla y, sobre todo, en referencia a que el Roig Arena, la casa del Valencia Basket, se estrena en un acto fallero de esta envergadura abriendo así una nueva era de cara al futuro tras los 18 años de La Fonteta.

Catalá ha acompañado el vestido naranja con pendientes de Vicente Gracia, una reproducción de los ornamentos que lleva la Virgen de los Desamparados. Cabe recordar que la alcaldesa ya llevó este traje durante un 9 d'Octubre.

