La nueva versión de 'Mi Tierra' que se hará viral El valenciano Kike Soriano estrena en la gala fallera un tributo a la canción del irrepetible Nino Bravo con toques épicos que consigue poner en pie a los 12.000 espectadores del Roig Arena con la voz del tenor Javi Reig y la batuta de Quique Montesinos

Lola Soriano Pons Valencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:53 | Actualizado 20:24h. Comenta Compartir

El mundo de las Fallas está viviendo una velada mágica en el recinto Roig Arena de Valencia. Si la inauguración del nuevo templo de los conciertos y el deporte fue un más que merecido homenaje al cantante Nino Bravo, en la gala fallera de este sábado una de las melodías que cantaba este valenciano irrepetible, en concreto, una nueva versión inspirada en 'Mi Tierra', también ha emocionado a los 12.000 espectadores, de hecho, ha conseguido ponerlos en pie.

La sorpresa musical se ha producido en la primera parte del espectáculo. La banda sinfónica 'Llum', compuesta ad hoc esta noche por 65 músicos de la 'terreta' y bajo la batuta del director Quique Montesinos, ha interpretado la versión que ha hecho Kike Soriano de la pieza de la voz universal valenciana, una canción que se hará de inmediato viral.

Bajo la propuesta 'Rise after the mud', Kike Soriano, que ya elevó al olimpo el himno de 'El Fallero' durante el multitudinario espectáculo de la Crida, ahora ha hecho magia de nuevo con el arreglo del tributo a 'Mi Tierra', que además, ha contado con la interpretación de una voz tan especial como la del tenor solista Javi Reig.

Se ha podido esuchar una versión con toques muy épicos, como si de una banda sonora se tratara. Preguntado por los arrreglos realizados, el propio Kike Soriano detalla que fue «tras la dana cuando decidí hacer una primera versión de 'Mi Tierra', con el título 'Rise after the mud', hablando del poder de los valencianos de resurgir tras el barro».

Ahora, tal como ha añadido, «hemos dado un paso más y la versión se ha adaptado para que la interpretara la orquesta sinfónica 'Llum', es una versión igualmente épica, más larga, con variaciones y un guiño al Himo de la Comunitat. Además, también tiene transiciones, para que pudiera actuar un ballet».

El propio Soriano argumenta que para esta ocasión «se ha inspirado también en el Adagio de Joaquín Rodrigo y va con transiciones hacia la melodía de Nino Bravo».

Tras conocer la historia de cómo surgió esta versión tan especial, se puede afirman que está siendo una noche especial, con batuta, compositor, músicos y tenor con ADN valenciano y el público se ha entregado a la causa y se ha unido a la interpretación, ha bailado en una noche tan especial que nadie quiere que se termine.

Como ya anunció al principio de esta semana el concejal de Fallas, Santiago Ballester, Kike Soriano ha hecho una nueva versión de Nino Bravo que se va a convertir en un himno popular y no se equivocó porque el arreglo ha calado entre los falleros desde el primer minuto.

Este percusionista de formación y de sentimiento, como ya dijo Ballester, ha hecho un arreglo cargado de bombo y que ha hecho llorar a más de uno.

El concejal de Fallas prometió una gala que iba a calar, que se iba a convertir en una propuesta cultural de primer nivel y conforme va avanzando la noche, se está pudiendo corroborar, una gala que costará 350.000 euros y que como el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, explicó se va a convertir en la 'Super Bowl de Valencia'.