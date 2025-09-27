Las pinceladas de Sorolla impregnan de color la gala fallera del Roig Arena

Los constantes guiños al pintor Sorolla se han convertido en los protagonistas de la gala de elección de la corte de honor de las ... falleras mayores de Valencia 2026. Las costumbres y tradiciones valencianas retratadas por el artista valenciano más universal están siendo el hilo conductor del gran espectáculo que tiene lugar ahora mismo en el Roig Arena.

Las trece jóvenes y trece niñas aspirantes a ser falleras mayores 2026 han vivido la mudanza histórica de la Fonteta al nuevo recinto. Para celebrar esta nueva etapa, se está llevado a cabo la propuesta 'Llum', una exhibición inspirada en las temperaturas de luz solar y en la gran paleta de colores que el sol dispone sobre el cielo de Valencia.

No sólo la luz es la base de la inspiración para la gala, también lo es la fotografía. Para ello, han unido al artista pictórico con el fotógrafo Antonio García Peris, que casualmente era su suegro y maestro del entonces aprendiz Ximet, ya que el joven coloreaba los retratos de la sociedad valenciana para el gran fotógrafo, que fue el germen de todo lo que vino después.

El alma de Sorolla se ha sentido desde el principio del espectáculo con la voz en off que ha interpretado el actor Dani Tatay, natural de Monteolivete, que se ha puesto en la piel de Sorolla y, además, la periodista Paloma Insa ha hecho el papel de Clotilde, la mujer del pintor. El viaje que cuentan sus voces son unas confesiones que relatan las ideas para los cuadros que le encarga la Hispanic Society sobre las 'Visiones de España'.

La idea que tiene el artista sobre Valencia inspira el espacio escénico de esta gala fallera, diseñada por el arquitecto Nacho Fernández y con piezas construidas en el taller de David Sánchez Longo con elementos de attrezzo fantásticos que salen de otro taller de artista fallero, el de Zeta, con sede en la Ciudad Fallera.

No hay que olvidar que la idea que tuvo el pintor de la luz para representar Valencia fue una grupa y, precisamente, para hacer honor a Sorolla y a la tradición valenciana, el espectáculo ha materializado el cuadro en la realidad y una grupa ha recorrido el espacio del Roig Arena con una valenciana y un valenciano vestidos con el traje regional a lomos de un caballo. Como no podría ser de otra manera, se ha llenado el suelo de murta y pétalos para dar paso a las candidatas que han sido muy aplaudidas por el público.

Todo el evento ha sido en honor a la visión de la capital del Turia que tenía el valenciano. La luz y su voz han guiado la atención de los asistentes y han dado paso a la elección de las aspirantes.