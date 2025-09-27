Todo listo para la gran gala fallera que se estrena en el Roig Arena El entorno del pabellón empieza a llenarse de candidatas a ser corte de honor de las falleras mayores de Valencia 2026

Lola Soriano Valencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:47

Todo listo para la gran gala fallera que se estrena en el Roig Arena. Poco antes de la 16:30 de la tarde, el entorno del pabellón que coge el testigo de La Fonteta, recinto que ha acogido la ceremonia de elección de las cortes de honor durante los últimos 18 años, ha comenzado a llenarse de público y, sobre todo, los más madrugadores han sido los falleros de las comisiones que tienen a alguna de las 176 candidatas.

Entre las candidatas mayores, una de las más madrugadoras ha sido Elia Domínguez Sánchez de la Falla Almirante Cadarso. La joven ha comentado que desde las 11:00 horas de esta mañana ya tenía cita con su peluquera y maquilladora Marta Parra. Para esta ocasión tan especial ha escogido el traje de la presentación, una seda escolinada de garín verde palma, de nombre Elena, que ha sido confeccionado por Amparo Fabra y con manteletas de un anticuario.

También han acudido muy pronto los falleros de Libertad-Teodoro Llorente portando puesta una camiseta con el dibujo de la candidata Aitana Heredia, una tela de nombre reina, como explicaban María Amparo Angulo y María Ángeles Serrano.

Entre las más tempraneras también han estado Cristina Vázquez, de San Juan de Chirivella, Noemí Ubeda, San José de la Montaña y Sara Costa, de Sancho Tello. Las tres candidatas han posado juntas en una fotografía para inmortalizar el momento junto al Roig Arena.

Otras comisiones como la de Daniella Borrego, candidata infantil, han acudido con la pancarta, eso si no la entrarán en el recinto. Como han explicado María José Minguet y Pepa Mas, todos los años hacen estos letreros para apoyar a sus candidatas y no querían que Daniella se quedara sin tener este apoyo. «La mostraremos fuera y luego nos la llevaremos al casal», señalan. «Acompañarte en este camino es verte cumplir tu sueño de la falla Plaza del Negrito», reza el cartel.

Muchas de las candidatas han querido inmortalizar el estreno del Roig Arena con una foto conjunta como la instantánea que se han tomado Aitana Gallardo, Mari Carmen Mengó, María Gómez y Marina Escrivà.