Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026: fecha, hora y cómo verla en directo El Roig Arena será el escenario de los sueños de las 146 candidatas

La Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026 se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, en el nuevo Roig Arena, en lugar de en la Fonteta, que acogía tradicionalmente este acto.

El Roig Arena será el escenario de los sueños en el que las 146 candidatas, 73 infantiles y 73 adultas, buscarán convertirse en las máximas representantes de las Fallas de Valencia para 2026.

El acto será retransmitido en directo a través la web de LAS PROVINCIAS gracias a la señal pool de televisión ofrecida por Junta Central Fallera. El diario ofrecerá además la información sobre todo lo que ocurra en la gala y quiénes serán las jovenes falleras (niñas y adultas) que formarán las cortes de honor de 2026.

Además, À Punt emitirá en un programa especial que comenzará a las 19:00 horas y que narrará el periodista Ferran Cano. Además, contará con los comentarios de las falleras mayores de Valencia de 1996 y 2019, Elena Muñoz y Marina Civera, y de la periodista Omaira López, miembro de la corte de honor en los años 1986 y 1997.

La gala es el pistoletazo de salida del nuevo ejercicio fallero que continuará el martes 14 de octubre con la llamada de la alcaldesa de Valencia desde el hemiciclo del Ayuntamiento.

El artista David Sánchez Llongo, ganador del oro de las Fallas de 2025 con Convento Jerusalén, será el encargado de firmar la creación del escenario mágico que se está preparando para el primer año de realización de este evento en el novedoso recinto del Roig Arena el próximo 27 de septiembre.

El encargado de coreografiar el espectáculo es Álvaro Cuenca, bailarín que con 17 años ya trabajó para Sagitari Producciones, firma también valenciana que ha realizado varios espectáculos de la Fonteta o de las exaltaciones.

La propuesta escénica de la gala es Llum, un homenaje al pintor Joaquín Sorolla y a la ciudad de Valencia. La música del acto será en directo con una banda sinfónica de sesenta músicos creada para la ocasión.

Ubicación:

Roig Arena: Calle Bomber Ramón Duart, 12, Valencia.

La línea de metro más cercana es la L10, Quatre Carreres la cual se sitúa a cinco minutos andando del Roig Arena.

Las líneas de autobuses con parada cercana son: L7, L13, L14, L35, L99 de la EMT.