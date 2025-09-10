Este es el jurado que elegirá a las falleras mayores de Valencia 2026

Menos de 24 horas. Ese es el tiempo que queda para que las 73 candidatas jóvenes e infantiles a falleras mayores de Valencia 2026 conozcan ... a los jurados que les darán el pase a la final para ser embajadoras de las fiestas.

De momento, este miércoles el rcinrto de Jubiocio ya ha sido escenario de la votación precisamente de esos jurados que realizan pruebas a todas ellas desde viernes y hasta el 26 de septiembre, con viaje incluido a Mallorca, en el caso de las mayores, y con actividades en Calvestra para las niñas.

Tras una votación en urna cerrada las comisiones han escogido como componentes del jurado de la fallera mayor de Valencia que tomará el relevo de Berta Peiró (FMV 2025) a Xelo Salavert (85 puntos) y José de la Guía (71) y como miembros de JCF o de agrupación, Carolina Albiach (67) y Gloria Arenas (48).

Ampliar Miembros del jurado que escogerá a la próxima fallera mayor de Valencia. LP

A estos componentes elegidos por los presidentes se suman los tres habituales nombrados por el propio presidente de la Junta Central Fallera y concejal, Santiago Ballester, que en este caso han sido: Sandra Muñoz (FMV 2012) y madre de corte infantil 2025; Beatriz Ramos, vicepreisdenta primera de JCF que también fue corte de fallera mayor de Valencia y Beatriz Monteagudo, corte mayor de 2009, corte infantil del año 2000 y profesionalmente es auxiliar de clínica y nutricionista.

Ya para infantiles, los falleros que se han convertido en el nuevo jurado infantil de 2026 que dará continuidad a Lucía García (FMIV 2025) y su corte son como presidentes, Luis Aguilar (111 votos), José Luis Sánchez (70) y como miembros de Junta o falleros, Rosa Ferris (81 votos) y Antonio José Carceller (81).

En este caso, se suman a las tres personas presentadas por Ballester, que son Vanessa Lerma (FMV 2003) y corte infantil 1986 y fallera de Exposición; Beatriz Lluch, maestra de Primaria y corte de la FMV 2010, de la falla Zapadores y Omar Soler, máster en Educación y miembros de Protocolo en JCF.

Ampliar Miembros del jurado que escogerá a la próxima fallera mayor infantil de Valencia. LP

Todos ellos tendrán la oportunidad de tener el primer encuentro con las candidatas este jueves, a partir de las 18.30 horas, en las instalacionesportuarias de Trasmed, donde se preparará a buen seguro un acto ameno en el que no faltará el desfile de cada aspirante, para que vayan sonando ya nombres y para que las participantes se vayan acostumbrando a ser recibidas con aplausos y a ser objeto de miles de fotos.

Todas ellas tendrán que superar pruebas estos días donde seguro que no faltará la improvisación de discursos, los desfiles ataviadas con trajes regionales o de cóctel y la simulación de recepciones institucionales.

No hay que olvidar que la 'telefonada' de la alcaldesa será el 13 de octubre y al día siguiente, la proclamación de las elegidas y sus cortes de honor.