Una gala de candidatas falleras con 10.400 espectadores y sin pancartas de apoyo

La Junta Central Fallera ya tiene claro con cuántas entradas podrá contar para la gran gala de candidatas falleras que se celebrará en el majestuoso ... recinto del Roig Arena de Valencia el próximo 27 de septiembre.

Está previsto que el aforo sea para 10.400 personas, lo que significa contar con 3.100 más que en la pasada edición celebrada en la Fonteta. Si bien el recinto inaugurado la semana pasada con el exitoso concierto homenaje a Nino Bravo puede albergar hasta 20.000 espectadores para los conciertos y 15.000, en el caso de los partidos de baloncesto, en este caso, se quedará en 10.400 porque precisamente el espectáculo y el desfile de las candidatas a falleras mayores de Valencia 2026 se celebra en la misma pista.

Además, hay que tener en cuenta que el escenario tiene formato de 'bowl', pero que precisa tapar una de las gradas para ubicar el escenario, por eso, se queda en esa cifra el aforo.

Una de las cuestiones que están ultimando es la posibilidad de adelantar una hora el acto, para que comience a las 19.30 horas. Y como aviso a las comisiones, no se podrán poner pancartas en el interior del recinto.

La explicación es que las vallas que separan los asientos son de cristal y si se ponen pancartas se podría tapar la visión de los asistentes. Faltará ver si los falleros 'tiran' de ingenio y optan por otros soportes para mostrar su apoyo a sus candidatas, como pudieran ser camisetas de colores, globos o tubos de luz.

Estos han sido algunos de los anuncios realizados por el concejal de Fallas, Santiago Ballester, en el pleno, pero se han dado más detalles. Así, por ejemplo, al haber más aforo, hay más entradas para repartir. Por eso, las candidatas que participen en la gala recibirán el doble de entradas, diez en lugar de cinco, con el fin de que puedan acudir más familiares o amigos.

Las comisiones que cuenten con candidata tendrán diez entradas más (a las 22 del pasado año se sumarán hasta 32). Si la comisión tiene doblete (candidata mayor e infantil) obtendrán 64 entradas y las comisiones sin candidata, se quedan en cuatro. Además, los miembros de JCF tendrán tres entradas y los delegados de sector y secretarios recibirán cinco.

Lo que no ha trascendido es el espectáculo que vestirá de emoción la jornada, pero sí se puede avanzar que ensalzará las señas de identidad valencianas, como ya se hizo en la Crida, dada la buena aceptación que tuvo con cuadros costumbristas.

Votación de los jurados

Otra fecha importante del calendario fallero será la de este miércoles, ya que a las 19.15 horas se celebrará la asamblea

Cabe destacar que son 27 los falleros que quieren optar a ser jurado de fallera mayor de Valencia y 20 en el caso de las infantiles. En el primer caso optan a ser jurados 17 mujeres y diez hombres y para infantiles, doce mujeres y ocho varones.

En mayores se presentan once falleros de base, seis miembros de la JCF y siete presidentes y para infantiles, once falleros de a pie, dos miembros de la JCF y cuatro presidentes de falla.

Las comisiones elegirán un mínimo de dos presidentes de falla; un máximo de un presidente de agrupación; un máximo de un componente de la JCF y un máximo de un fallero avalado por la comisión y el presidente de la Junta designará tres componentes.

Con el nuevo sistema de los tickets, la organización del roig Arena las entregará al secretario general de forma digital y a las candidatas se les entregará personalmente,

Este mismo miércoles ya se conocerá el jurado y este jueves se presentarán a la candidatas en una terminal del puerto, ya que el 20 de septiembre las mayores viajarán, junto con Berta Peiró (FMV 2025) y su corte, a Mallorca, como una prueba más de este año, ya que los jurados prepararán entrevistas, improvisaciones y actividades entre el 12 al 26 de septiembre.

También ha recordado Ballester que el día 13 de octubre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, hará la llamada a las falleras mayores de Valencia 2026 y el día 14 será la proclamación.

Pagos a las fallas

En este pleno, Ballester también ha explicado que las subvenciones a las fallas ya están pagadas, salvo alguna comisión que no ha puesto correctamente la cuenta y ha destacado que se ha avanzado el pago 3,5 meses.

También ha anunciado el edil que los pagos de los premios se harán esta semana o la que viene.

En esta jornada también se ha dado trámite a un punto, donde una comisión, Benimodo-Ingeniero Dicenta pedía permiso para oficializar un 'mote' o sobrenombre del 'Secanet', y se ha dado el visto bueno a la supervisión al primer año de ejercicio de las fallas Suiza-Alquería de favero y Gonzalo Tejero Langarita- Vicente Chuliá.

El edil también ha detallado que las reuniones de los componentes de las mesas del congreso fallero siguen adelante y que hay tiempo hasta el día 22 para presentar las enmiendas.

Y ha añadido que el 15 de septiembre habrá una nueva reunión del bando fallero y ha explicado el edil que se escuchó la petición de las fallas para tener las carpas el fin de semana previo a la semana grande y que tras la reunión del día 15 se adelantará el calendario de presentación de permisos.

En cuanto a pirotecnia, se ha pedido a las comisiones que informen de los disparos que harán en sus demarcaciones con más tiempo para incluirlo en el programa de la Junta.

En tema de cultura, se ha comentado que el día 16 de septiembre se presentará en la sala Flumen el concurso de , donde participarán más de medio centenar de comisiones. En concreto, 25 de la categoría tercera; 13 de la segunda; 15 de la orimera y hay que sumar cinco más en modalidad de saniente y diez en representaciones infantiles.