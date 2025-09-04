Las candidatas a fallera mayor de Valencia 2026 realizarán pruebas en alta mar

Queda confirmado. Las candidatas a fallera mayor de Valencia 2026 viajarán este año a Mallorca como parte de unas de las pruebas con el jurado, ... tal como avanzó LAS PROVINCIAS. El acuerdo entre Trasmed, la naviera española del Grupo Grimaldi, y Junta Central Fallera se ha dado a conocer este jueves.

De esta manera, tanto las candidatas como sus jurados, podrán aprovechar esta jornada de convivencia en alta mar para desarrollar diferentes pruebas. La primera de ellas será la tradicional cena de cóctel pero, además, habrá otras como charlas y actividades que se complementarán también con la visita a la capital de las Islas Baleares.

En el mismo marco, nuestras actuales máximas representantes, Berta Peiró y su corte de honor, actuarán como embajadoras de la fiesta con una visita institucional.

Con todo ello, cobra fuerza el vínculo entre la naviera y el mundo de las Fallas ya que, una vez más,esta naviera apuesta por nuestra fiesta a través de este acuerdo de mecenazgo. De hecho, la presentación de los jurados a las candidatas a falleras mayores de Valencia 2026 tendrá lugar en la terminal de Trasmed en el Puerto de Valencia el próximo jueves 11 de septiembre, a las 19 horas, en un acto abierto al público.

Asimismo, las candidatas infantiles tendrán su jornada de convivencia en Calvestra, que contará también con la presencia de Lucía García, fallera mayor infantil de Valencia y su corte de honor.