Cuenta atrás para las pruebas y elección de las falleras mayores de Valencia 2026

El mundo fallero ha cogido fuerza tras un merecido descanso estival y ahora se retoma la actividad en los casales. Además, la agenda se llena ... de actividades y cobra protagonismo la última fase de elección de candidatas a falleras mayores de Valencia 2026.

De hecho, el martes 9 se celebrará un pleno ordinario en la sede de la Junta Central Fallera donde el concejal de Fallas, Santiago Ballester, dará cuenta de cómo se organizará la gala del Roig Arena, que tendrá lugar el 27 de septiembre.

En principio se repartirán unas 11.000 entradas y se explicará cómo se distribuyen entre las comisiones que tienen candidatas, entre las preseleccionadas y entre las fallas que no tienen representación en esta final.

El miércoles próximo, a las 19.15 horas, se celebrará la asamblea extraordinaria en la que los presidentes votarán quién quieren que sean los jurados que hagan un seguimiento a las 73 candidatas mayores y la misma cantidad de infantiles. Esta asamblea se celebrará en Jubiocio, porque la sala del Palau tenía actividad musical para ese día.

Preselección fallera, en los Jardines del Palau de la Música. LP

Cabe destacar que son 27 los falleros que quieren optar a ser jurado de fallera mayor de Valencia y 20 en el caso de las infantiles. En el primer caso optan a ser jurados 17 mujeres y diez hombres y para infantiles, doce mujeres y ocho varones.

En mayores se presentan once falleros de base, seis miembros de la JCF y siete presidentes y para infantiles, once falleros de a pie, dos miembros de la JCF y cuatro presidentes de falla.

Las comisiones elegirán un mínimo de dos presidentes de falla; un máximo de un presidente de agrupación; un máximo de un componente de la JCF y un máximo de un fallero avalado por la comisión y el presidente de la Junta designará tres componentes. Ese mismo día 10 ya se conocerá el jurado y al día siguiente se presentarán a la candidatas y del 12 al 26 de septiembre se someterán a distintas pruebas.

Cabe destacar que se está ultimando un posible viaje con las candidatas a Mallorca, en un formato similar al del año pasado, cuando hicieron un acto protocolario con las autoridades de Ibiza y asistió María Estela Arlandis (FMV 2024).

El día 23 habrá una asamblea ordinaria en el Palau y el día 27 la gala final del Roig Arena.