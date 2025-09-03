Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en España y 284.860,23 euros a otro afortunado
Preselección del sector Malvarrosa-Cabanyal-Beteró, en los Jardines del Palau. LP

Cuenta atrás para las pruebas y elección de las falleras mayores de Valencia 2026

Los presidentes designarán al jurado el día 10 en Jubiocio y el 12 comenzarán las pruebas a las jóvenes que previsiblemente viajarán a Mallorca

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:22

El mundo fallero ha cogido fuerza tras un merecido descanso estival y ahora se retoma la actividad en los casales. Además, la agenda se llena ... de actividades y cobra protagonismo la última fase de elección de candidatas a falleras mayores de Valencia 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  4. 4 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  5. 5

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  6. 6 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  7. 7 Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer
  8. 8 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  9. 9 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  10. 10 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuenta atrás para las pruebas y elección de las falleras mayores de Valencia 2026

Cuenta atrás para las pruebas y elección de las falleras mayores de Valencia 2026