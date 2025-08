María Navarro, nueva candidata a fallera mayor de Valencia 2026 tras la renuncia de una preseleccionada

La Junta Central Fallera (JCF) ha convocado a una nueva candidata para participar en la nueva fase de septiembre de elección de las 73 jóvenes ... que optan a representar a Valencia y a las Fallas como fallera mayor de Valencia 2026.

La elegida ha sido María Navarro López, de la falla Náquera-Lauri Volpi de Burjassot.

El relevo se produce después de que una de las jóvenes preseleccionadas en las pruebas que tienen lugar en el mes de julio, en concreto Cristina Cristina Herrero Marín, de la comisión Luis Cano, haya decidido presentar su renuncia oficial por motivos personales.

María Navarro, ataviada con el traje regional y en la Batalla de Flores. LP

No es frecuente que una candidata que opta a ser embajadora de las Fallas decida retirarse del proceso tras superar las primeras fases de las pruebas, pero una vez presentado el escrito de denuncia, la Junta ha aceptado la decisión y se ha llamado a la joven que había quedado como primera suplente en la preselección de este sector.

Cabe recordar que en el proceso de las preselecciones, el jurado nombra a dos jóvenes como suplentes por cada sector, por si se produce algún impedimento, y por eso ha sido María Navarro, la que había quedado en reserva, la que pasa a formar parte de las 73 falleras que participarán en la gala que este año se celebra por primera vez en el nuevo multiespacio del Roig Arena.

Para dar a conocer la noticia, Cristina Herrero incluso había enviado un escrito a su comisión de Luis Cano para explicar su situación: «Para mí querida comisión: nada me hubiese gustado más que llevar nuestra falla a lo más alto del Roig Arena, pero hay momentos en la vida en los que una tiene que priorizarse a una misma».

Cristina Herrero, candidata que ha presentado la renuncia. Cócera

Acto seguido añade que «el proceso estaba pudiendo conmigo y es mejor apartarse y respirar que continuar ahogada».

Y concluye con la idea de que agradece «de corazón todo el apoyo y el cariño que me habéis dado. Para mí la comisión sigue siendo mi casa, y voy a seguir disfrutando con vosotros de todo lo que viene.»

La respuestra de su falla no se ha hecho esperar y le dan ánimos. «A veces la vida te pide parar y hay que escucharnos. Sabemos lo duro que ha sido para tí llegar a esta decisión. Tu comisión te quiere y está contigo. Ánimo».

Cabe recordar que el pasado año ya hubo una candidata que también presentó su renuncia formal por motivos personales, Mireia Navarro, pero en este caso, la renuncia se formalizó tras el verano.

Como anécdota, María Navarro sí ha participado este año en la Batalla de Flores, pero no como preseleccionada, sino porque a su sector le había tocado asistir con una carroza y, por lo tanto, no iba vestida de valenciana, si no con un disfraz tematizado y con la clásica raqueta para disparar los clavelones.