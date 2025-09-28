Así ha sido el discurso de despedida de las falleras mayores de Valencia 2025
Berta Peiró y Lucía García se dirigen a sus comisiones, sectores, familias y a las futuras cortes en una intervención compartida, íntegramente en valenciano y muy emotiva: «Gracias por este 2025 de ensueño»
Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:32
Berta Peiró y Lucía García se han despedido del mundo fallero durante la Gala de Elección de Cortes de Honor 2026, que pone fin a un año inolvidable. Ellas mismas lo han definido a la perfección en su emotivo discurso compartido e íntegramente en valenciano: «Gracias por este 2025 de ensueño».
Su intervención ha estado plagada de agradecimientos y referencias a sus comisiones, sectores, familias, cortes y representantes de las fiestas tradicionales de Alicante y Castellón. También han aludido al dolor provocado por la dana, al espíritu fallero y al nuevo e imponente escenario del acto. Y han dedicado palabras a las próximas Cortes: «Abrid bien los ojos, porque todo pasa en un suspiro».
Este ha sido el discurso:
BERTA PEIRÓ: València, eixa terra de llum banyada pel mar Mediterrani. Una terra a la que l'aigua li ha donat molt i li ha llevant tant…
LUCÍA GARCÍA: València, terra de foc, de flama purificadora. Una terra que sap ressorgir de les cendres i del fang.
BERTA PEIRÓ: Per això, València, les nostres primeres paraules d'acomiadament no podien ser sinó per a la nostra terra. Patidora i plena d'esperança, de germanor i de solidaritat.
LUCÍA GARCÍA: Gràcies món faller, una vegada més, per fer-nos sentir orgulloses de ser valencianes i falleres.
AMBAS: Hui, el primer agraïment de la nit, és per a vosaltres….
BERTA PEIRÓ: Vull donar-vos les gràcies, a cada comissió que m'ha obert les seues portes i els seus cors, a cada faller i fallera que m'ha dedicat un somriure, una paraula d'ànim. Vosaltres sou l'essència de les Falles. I heu fet que este any no només siga nostre.
Enguany, he sentit allò que sempre he sabut: que el món faller és un tresor. Vosaltres sou el vertader motor d'esta festa, la llum que mai s'apaga.
LUCÍA GARCÍA: Un col·lectiu que tant s'esforça per mantindre les tradicions, per ser solidaris i per dur endavant el festival d'art urbà més gran del món. Gràcies infinites per fer-nos sentir com a casa en cada racó, en cada taller, en cada acte, poble i ciutat, en cada comissió...
Valencians i valencianes, falleres i fallers... Quin orgull!! Quin orgull de ciutat, de festa i de gent. Ha sigut un immens orgull ser les vostres Falleres Majors de València perquè significa ser part d'una història que mai s'acaba. Perquè encara que les falles ja siguen cendra, el món faller sempre deixarà encesa la flama.
BERTA PEIRÓ: Eixe esperit, el que ens fa únics, el vaig descobrir al meu sector: El Carme. Des d'eixos carrers estrets vaig aprendre a estimar la nostra festa. El Carme és força, tradició i cor. Heu estat en cada pas d'este somni, fent que tot el que visquera fora especial... Gràcies.
I dins d'eixe meravellós barri es troba la meua raó de ser, el meu refugi, ma casa, la meua falla: Ripalda, Beneficència y Sant Ramón. Estem ací, acomiadant-nos del món faller, tancant un any que tant havíem somiat. I sí, parle en plural, perquè este és un somni compartit. Des d'ací, vull que tot el món sàpiga que sou la meua família i el meu gran suport. Gràcies per tant. Ens veiem a casa.
LUCÍA GARCÍA: És hora d'acomiadar-se, de tornar a la meua falla, Arxiduc Carles-Xiva i al meu sector Patraix. Ha sigut un honor i un orgull passejar el vostre nom per les Falles de València. Tornar a casa sempre serà un plaer perquè per a mi, i que em perdone la resta del món faller, sou la millor falla i el millor sector. He portat esta banda amb la mateixa força que batega cada cor faller.
BERTA PEIRÓ: I si parlem de cors no em puc oblidar de la meua nova família, Junta Central Fallera, que em va acollir sense conéixer-me i em va fer sentir part d'esta casa gran. Amb una sola mirada m'he sentit compresa i sé que sempre podré comptar amb vosaltres. Gràcies per ser el pilar que sosté i promou les nostres tradicions, per donar suport a cada comissió i per treballar incansablement perquè les Falles continuen brillant amb força. Vos estaré agraïda de per vida.
LUCÍA GARCÍA: Vull dir ací, davant milers de persones, que els centenars de voluntaris i voluntàries que treballen diàriament per dur endavant les múltiples activitats que realitzen les comissions són imprescindibles. Des del teatre, passant per tots els esports i campionats o els actes oficials. Des dels adjunts als vocals de sector, les agrupacions o la directiva.
Vull dir-vos que estic orgullosa de tot el treball que heu fet perquè les Falles de 2025, hagen sigut les millors Falles de les nostres vides. I a més, amb la millor companyia! Maria José, Santi, vices... Gràcies de tot cor. Les Falles no són només una festa, són la llengua amb què València li diu al món qui és i l'orgull que té de ser-ho.
BERTA PEIRÓ: Com orgull sentim no sols de ser falleres sinó de pertànyer a la millor terra del món. De compartir tradicions i arrels amb Alacant i Castelló. A les meues Belleses del Foc d'Alacant, Alba i Adriana, i a la meua Reina de les Festes de Castelló, Paula. Gràcies, en majúscules, per fer este any encara més increïble. Per connectar des del primer minut i fer-me sentir que sempre estareu ací. Alacant i Castelló són ma casa, com ho són Burgos i Múrcia. No oblideu mai que València també serà sempre la vostra.
LUCÍA GARCÍA: Perquè viure altres festes ens fa estimar la gran cultura que tenim. De Castelló i de la seua Reina Infantil, Carla, he aprés que, encara que cada festa és diferent, totes naixen del mateix amor per les nostres tradicions. Alacant també m'ha conquerit amb la seua llum, eixa que m'ha regalat Martina, la Bellesa del Foc Infantil 2024. Tindre't ací és un regal que ens recorda què bonic és celebrar el que som i el que sentim.
I Valentina, Bellesa del Foc Infantil 2025... qui ens anava a dir, quan ens coneguérem fa dos anys que arribaríem fins ací? Hui cobra sentit, més que mai, que les nostres festes estiguen agermanades, com ho estan la meua falla i la teua foguera. M'ha fet molta il·lusió complir juntes el nostre somni, representar a les nostres ciutats.
BERTA PEIRÓ: Vos adoneu que els somnis només tenen sentit si es poden compartir? És una de les moltes lliçons que hem aprés enguany. I això em passa amb vosaltres, el millor equip que podia tindre. Què difícil posar en paraules allò que signifiqueu per a mi! Sou l'abraçada que no cal demanar, la mirada que entén sense parlar, la rialla que apareix en el moment precís.
Gràcies, Clauchi, per ser la dona més autèntica que conec, Toguita, per la teua generositat que sempre em fa sentir volguda; Marieta, per ser incondicional des del primer dia; María, perquè amb la teua estima sempre em fas sentir com a casa; Pauli, per la teua lleialtat que t'ha fet indispensable. Clau, per contagiar-me la teua energia i entusiasme; Carla, per fer-me sentir sempre compresa i recolzada. Mire, per la teua capacitat de fer-me riure passe el que passe; Carme, per ser serenitat i saviesa quan més ho necessite; Bea, per ser un gran exemple per a totes nosaltres; Carol, per recordar-me cada dia el valor de viure amb passió; i Lu, per omplir els meus dies de moments únics.
A voltes els somnis tenen nom, veu i rostre. I jo, els he trobat en totes vosaltres. Heu sigut el meu equilibri, el meu suport i la meua alegria. I quan tot açò passe, quan els llums s'apaguen, sé que el més valuós que em quedarà sereu vosaltres. Gràcies per estar, per ser i per voler-me com em voleu.
LUCÍA GARCÍA: Estima i orgull és el que sent jo també per la que han sigut la meua companyia més propera enguany, la meua 'infamília'. Eixa que a més de ser suport incondicional, m'ha regalat a la meua Cort. Hui València pot sentir orgull d'estes dotze xiquetes que són pura alegria fallera.
Com Ainhoa, apassionada de la festa, divertida i que sap fer que cada moment siga especial. O Lucía a la que mai se li acaba l'energia i ompli amb el seu somriure tot allò que li rodeja. Noa, la més detallista i generosa. Amb una forma de ser tan especial que fa goig estar amb ella. Mónica, única i propera. Sempre amb ganes de disfrutar al màxim de cada moment. Cayetana que té un cor tan gran... Sempre pendent que mai ens falte una carícia, una abraçada. Valeria que porta les Falles en la sang, d'això no hi ha dubte. La seua alegria i presència ens il·lumina. Lourdes Serrano, atenta i carinyosa. Amb un gran entusiasme per la festa fallera. Mar, una xiqueta a qui li pots confiar el teu cor i que té una manera molt bonica de fer-te sentir única. Martina, pura tendresa en cada gest i en cada acció. Capaç, amb les seues paraules d'alegrar-te el dia. Lourdes Figueras, sempre pendent de donar estima, el nostre gran nexe d'unió. Inés, que fa que cada moment siga una aventura amb el seu contagiós somriure. I, per últim, Julia, l'encarregada de traure el millor de nosaltres amb la seua bondat i noblesa.
Ara vull demanar-vos un favor: vull que el Pavelló sencer, que el món faller que sempre s'alça quan les Falleres Majors de València entren en qualsevol lloc, vos alceu per a donar un sentit aplaudiment a la que sempre serà la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de València de 2025.
Sou història fallera, sou el present i el futur de la festa; i sou, per a mi, la millor i la més gran alegria d'estes Falles. Vos estime!!
I a tu, Berta Peiró García, la meua Fallera Major de València. Sempre amb una paraula bonica i un gran somriure que il·lumina qualsevol moment, com ara mateix. Des del primer instant ens vas demostrar que eres capaç de tot. Mai m'haguera imaginat tindre una companya com tu. Et puc prometre que mai oblidaré les hores passades al teu costat. Gràcies Berta, a tu i a la teua meravellosa Cort que sempre ha estat pendent de nosaltres. Xiques, podeu estar orgulloses d'haver representat a València amb tant d'Honor. Gràcies també a les vostres famílies per tant, sou el nostre referent.
BERTA PEIRÓ: Lucía, la meua companya de viatge… gràcies per la teua dolçor, per la teua força silenciosa, per la teua sensibilitat, per la teua estima. Una xiqueta que brilla amb llum pròpia. Has sigut i eres exemple. M'emociones cada vegada que parles, cada vegada que m'abraces, cada vegada que demostres, sense necessitat de paraules, que portes dins un cor tan gran com el teu somriure. Que has nascut per a ser Fallera Major Infantil de València i, per descomptat, per a ser la germana menuda que sempre he volgut. Eres capaç de saber com em sent sense necessitat de parlar i això, és una cosa que no passa amb tot el món. Estic molt feliç que tant tu, com la teua Cort formeu part de la meua vida, ara i per sempre.
I no em puc oblidar de la teua família. Sense el seu amor i dedicació, res d'açò seria possible. I és que este puzle no tindria sentit sense totes les nostres famílies.
Sabeu? Jo vaig passar de tindre una família, a tindre'n 26. Sona fort, veritat? Doncs així és. No existeixen paraules suficients per a agrair tot el que heu fet enguany, com si sempre haguérem format part de les nostres vides, i això és una cosa que sempre duré amb mi. Sempre 2025.
LUCÍA GARCÍA: Un 2025 que ha augmentat la nostra família fallera i que m'ha fet estimar, encara més, la meua. Gràcies papà i mamà per tot el que heu fet per mi. Espere que estigueu orgullosos de la vostra filla tant com la vostra filla ho està de vosaltres. M'heu ensenyat a viure la festa amb il·lusió. Sense el vostre esforç i estima res seria igual. Gràcies, sempre. Vos vull!
I als meus germans... Tindre-vos a prop fa que este camí haja sigut més bonic. Gràcies per aguantar-me quan he tingut nervis, per fer-me sentir acompanyada en cada moment. Estic segura que este any el recordarem per sempre.
I la família també és aquella que es tria. Gràcies Dani Lisarde per haver viscut amb mi tot este any amb tanta intensitat, per estar pendent de mi. Com tu sempre dius: Llarga vida a les Falles!
BERTA PEIRÓ: Què important és la família! La meua és la gran revolució de la meua vida. Sempre heu estat ací, silenciosos i constants, sostenint-me quan més ho necessitava. Per ser la força de cada dia, per recordar-me que ser Fallera Major de València és un regal de generositat, agraïment i compromís. Sou la prova que no importa el que passe: la família és el cor que mai deixa de bategar.
I al comandament d'esta gran família, ella: Mamà. La vida ens va posar a prova abans del que esperàvem i, tot i això, agafares les regnes amb una força i dedicació que admire cada dia. Gràcies per guiar-nos amb amor i per fer-me tan feliç. Eres el pilar d'este any i de tota la meua vida. I a l'altre gran pilar, mon pare. Sé que, des d'on estiga, estarà somrient i sentint-se orgullós de tot el que hem viscut. Encara que no puc deixar de pensar com de feliç hauries sigut ací. I això que sé, que allà dalt estàs molt ben acompanyat, sobretot per Sento, el pare de la meua estimada Clauchi. Allà estareu els dos compartint l'orgull de vore'ns complir somnis... Gràcies, papà, per fer-me el regal més gran del món: la nostra família i les Falles.
LUCÍA GARCÍA: Un regal que ens va arribar gràcies als nostres jurats. Mai tindrem prou paraules per a agrair la vostra decisió. Formeu part important de les nostres vides. D'ací a no res tindrem una nova Cort d'Honor. A les triades vull dir-vos que obriu molt bé els ulls perquè tot passa en un sospir. I a les que no, podeu estar ben orgulloses d'haver arribat fins ací. Torneu a les vostres comissions amb l'alegria de formar part de la millor festa del món.
BERTA PEIRÓ: Candidates, este és el vostre moment. Porteu amb orgull la responsabilitat d'un càrrec que és molt més que un títol: és un compromís amb la nostra tradició i amb cada persona que fa gran esta festa. Mai oblideu d'on veniu, perquè és allí on sempre trobareu la raó dels vostres somnis i la força per a fer-los realitat.
LUCÍA GARCÍA: Hui estem estrenant este nou Pavelló dels Somnis, un lloc que passarà a ser història i memòria de les nostres Falles. I hui, puc dir que estic molt orgullosa del món faller, que enguany m'ha donat la millor lliçó de la meua curta vida: treballar junts, somniar junts i emocionar-nos junts.
BERTA PEIRÓ: La flama que hem custodiat enguany no s'apaga, s'entrega, com una torxa eterna. Per això, des d'este nou escenari i amb esta il·lusió compartida, vos convide a somiar. Perquè mentre existisquen persones disposades a somiar juntes, com vosaltres i com nosaltres, les Falles continuaran sent eternes.
Hui no volem dir-vos adeu. Volem dir-vos Gràcies.
LUCÍA GARCÍA: Gràcies per fer possible la millor festa del món. Gràcies per este 2025 de somni.
BERTA PEIRÓ: Gràcies per ensenyar-nos que quan tot s'apaga, queda una flama que crema per sempre en el cor, i eixa flama sou tots i totes vosaltres.
AMBAS: Per sempre... Gràcies València.
