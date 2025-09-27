La gala fallera hace un guiño a las fiestas y tradiciones que están de aniversario Los cuadros costumbristas de los pescadores de El Palmar o el desfile de fiestas como el Corpus de Valencia sorprenden

Personajes de las fiestas y tradiciones valencianas en la gala de lección de las cortes de honor 2026.

Lola Soriano Pons Valencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:51

La gala fallera de elección de las candidatas a falleras mayores de Valencia 2026 está sorprendiendo mucho y para bien. Si la escenografía, la danza moderna y clásica y la versión de 'Mi Tierra' ha llegado al alma de los 12.000 espectadores del Roig Arena, un paso más ha sido el guiño que las Fallas han hecho a las fiestas y tradiciones que están de aniversario.

Y es que tan importante está siendo la actuación con música en directo como la puesta en escena de la gala y son muchas las fotografías que ha hecho el público a los cuadros costumbristas en vivo y en directo.

Partiendo del cuadro Las Grupas de Sorolla se ha hecho un desfile alegórico con un homenaje a muchas fiestas y tradiciones valencianas centenarias.

Así, por ejemplo, los miembros de la cofradía de pescadores de El Palmar han participado con una puesta en escena que también ha recordado los cuadros de Sorolla o las novelas de Blasco Ibáñez.

La práctica totalidad de los directivos de esta cofradía, con caras conocidas como José Caballer, presidente de la entidad que cumple este año sus 775 años de historia, su secretaria, Amparo Aleixandre, o Carmen Serrano, una de las mujeres que luchó por los derechos de pesca de las mujeres en El Palmar, se han puesto el traje de faena para representar actividades de pesca como el arreglo de redes y de velas, la venta del pescado o el guiso del all i pebre.

También se ha representado una alegoría del 675 aniversario del nacimiento del Padre Jofré y se ha podido ver en el espectáculo a personajes bíblicos de la 'festa grossa', el Corpus de Valencia, con un heraldo (representado por Javi Tejero, fallero y exvicepresidente de JCF), un cirialot (Roberto Bermell); la figura de Josué (Toni Rausell) y dos personajes de banderola (Luis Calderón y Pere Sánchez).

Y se ha simulado dar relieve a las banderolas del cuadro de Sorolla con estas mismas piezas que custodian los miembros de la fiesta de los Niños de la calle San Vicente, que han abierto el cortejo, en un guiño al 400 aniversario de esta fiesta valenciana.

En otros momentos del espectáculo también se ha hecho referencia al 600 aniversario de la finalización del campanar nuevo de la Catedral de Valencia, el Micalet, con una escenografía también con ADN valenciano, como es el caso del arquitecto Nacho Fernández, coordinador del diseño, y artistas falleros como David Sánchez Llongo y Zeta.