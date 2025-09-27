Despedida de Berta y Lucía con máster en Fallas

La gala fallera del Roig Arena inspirada en Sorolla también vivirá un momento muy emotivo con los tradicionales discursos de despedida de las falleras mayores ... de Valencia 2025, Berta Peiró y Lucía García.

La complicidad, la sonrisa y alguna lágrima demostrarán que las dos jóvenes se han comprometido con las Fallas y que se llevan una mochila llena de vivencias, de recuerdos.

Ambas han superado este año un máster de Fallas y, como detalla Berta Peiró, «ha sido un año de aprendizaje de todos los oficios y gremios que trabajan para la fiesta de las Fallas. También ha sido un máster de vida».

A la pregunta de cómo ha cambiado la vida de Berta, responde que «ha cambiado mucho y para mejor. He aprendido y he crecido mucho como persona y fallera».

Lucía García explica que «me llevo el cariño de toda la gente que he conocido en los casales y en los actos». Además, se lleva muchos recuerdos en forma de insignias, fotos y no falta el micrófono de la macletà ni el banderín del coche oficial que le ha llevado a cientos de eventos.

Berta, además, explica que el papel de la fallera mayor de Valencia y su corte ha sido muy emotiva en momentos como la trágica dana. «Igual que cuando llovió en Fallas salimos al balcón sonriendo, tras la dana también dimos mensajes de apoyo a los valencianos». A nivel personal y como fallera mayor de Valencia acudió al centro comercial MN4, a Pedralba, donde reside una amiga su pareja y Berta no dudó en ir a ayudar. También fue varias veces a Mercavalencia y a visitar los casales afectados por la dana, como los de sus compañeras de la corte.

Tanto Berta como Lucía han lucido este año más de una veintena de trajes de la rica indumentaria valenciana. Además del espolín de fallera mayor, Berta confiesa que sus preferidos son los de la Crida, el que se puso el 1 de marzo y el Tomaset. Y Lucía enumera el de la Crida y las Fuerzas Armadas, entre otros.

Ambas tendrán que buscar un amplio espacio en casa para poder custodiar toda la indumentaria. Y a la hora de dar consejos a las candidatas que este sábado desfilarán en el Roig Arena, Berta indica que lo importante «es que se crean dónde están, que sean ellas mismas y que disfruten de todo el proceso porque esto también es parte del sueño».

Por su parte, Lucía añade que lo importante «es que disfruten mucho. Es una experiencia única y, aunque no pasen a la fase final, que estén orgullosas porque todas las aspirantes llegan al Roig Arena».

Berta y Lucía tendrán que asistir a muchos actos protocolarios estos meses, pero poco a poco volverán a su día a día, Berta, al trabajo como responsable de recursos humanos en una firma inmobiliaria y Lucía como alumna de Escuelas San José, Jesuitas.

Además, la fallera mayor de Valencia 2025 poco a poco ya va recuperando sus aficiones de deporte con pilates, reformer y el gimnasio. En el caso de Lucía, ya ha empezado a entrenar con sus compañeras de baloncesto.

A la pregunta de un viaje que tengan pendiente, Berta responde que quiere volver a México o a la República Dominicana, de relax. Lucía sueña con poder viajar en alguna ocasión a Nueva York.