El desembarco de Inditex y PowerCo en Sagunt sacude el precio de la vivienda en el área metropolitana

Sagunt lleva meses creciendo y consolidándose como un polo industrial en la Comunitat Valenciana. Diversas empresas han anunciado en los últimos años su decisión de ... instalarse en la zona, ubicada a media hora en coche de Valencia capital, para aprovechar las oportunidades que ofrece la región. Así, tanto la filial de Volkswagen PowerCo, que está construyendo una gigafactoría de baterías, como Inditex, que prevé desarrollar un centro logístico, han apostado por Sagunt. El desembarco de estas y otras compañías conllevará unas consecuencias aparejadas que afectarán al mercado de la vivienda, con una «subida sostenida de los precios de la vivienda», según la inmobiliaria Engel & Völkers.

Vivir de alquiler en el Puerto de Sagunto es un 15,7% más caro que hace un año, según los últimos datos publicados por Idealista, aunque el precio medio del metro cuadrado, que es de 10,6 euros, todavía está por debajo de la media. También en Sagunt, la subida respecto a noviembre de 2024 ha sido de dos dígitos, del 11,6%, mientras que el precio del metro cuadrado no alcanza los 10 euros. Con este panorama, la previsión de Engel & Völkers es que la zona se revalorice por la llegada de trabajadores y directivos y que se «transforme el mapa residencial».

El efecto llamada producido por la instalación de las nuevas empresas atraerá, por un lado, a trabajadores y técnicos vinculados directamente a la fábrica que demandan viviendas de alquiler en Sagunto y municipios cercanos y, por otro lado, a profesionales y directivos internacionales que optan por establecerse en la ciudad de Valencia.

«El impacto directo se centrará en el aumento de la demanda de arrendamiento por parte de los trabajadores asociados al proyecto, con perspectivas de consolidación a corto y medio plazo», señala el director de ventas de Engel & Völkers Valencia, Alfonso Casillas. «A medida que la fábrica se estabilice, parte de esa demanda se transformará en compras, especialmente entre perfiles ejecutivos e internacionales», agrega.

La inmobiliaria bautiza el proyecto como la 'malaguización del Levante', en alusión a lo ocurrido en Málaga con su centro de operaciones tecnológico: aterrizaje de nuevas empresas, talento cualificado y subida sostenida de los precios de la vivienda.

Perfil de la demanda en la zona

El peso de los compradores extranjeros es cada vez mayor en Valencia, con un especial protagonismo de los estadounidenses, según Engel & Völkers. No obstante, el perfil más común al calor de los proyectos logísticos e industriales será centroeuropeo y de nivel socioeconómico medio-alto, en búsqueda de viviendas unifamiliares con zonas privadas o pisos de alta gama en núcleos urbanos próximos al litoral y bien comunicados.

El rango de precios se centra en dos nichos. El primero con un precio medio entre 600.000 y 900.000 euros para los unifamiliares y otro situado entre 350.000 y 500.000 euros para la vivienda urbana de gama media-alta, según la inmobiliaria.