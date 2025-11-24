Así avanzan las obras de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto Los edificios de logística y de producción están prácticamente terminados y hay 1.400 trabajadores implicados

La futura gigafactoría de baterías que PowerCo pretende levantar en Sagunto a lo largo de 2026 va tomando forma. Tras surfear la crisis que vive el sector automovilístico, el proyecto (que pertenece al grupo Volkswagen) avanza al ritmo esperado y ya se puede visualizar cómo quedará la obra definitiva, ubicada en el Parc Sagunt II.

Tanto el edificio de logística como uno de los dos de producción se encuentran en una fase de construcción avanzada. El segundo, cuya estructura estará terminada en Navidad de este año, tendrá un hermano gemelo que también se utilizará para la producción y, entre ambos, ocuparán un espacio de más de seis campos de fútbol, tal y como ha informado el adjunto a la dirección de construcción del proyecto, Sergio Visconti, y el responsable de diseño y ejecución de las salas blancas y secas, Javier Duarte, este lunes.

En medio de ambos edificios se ubicará otro bautizado como «el pulmón de la fábrica». Este enclave será el encargado de distribuir el agua, la electricidad, los sistemas de ventilación y la recuperación de sustancias.

Para seguir progresando a la velocidad prevista y poder estar listos a mediados de 2026, más de 350 camiones trabajan a diario transportando los materiales de un lado a otro. El perímetro total de los terrenos comprende 1,2 kilómetros de largo y 1,1 de ancho, lo que equivale a unos 160 campos de fútbol.

Cerca de 1.400 trabajadores

Hace poco más de un mes que PowerCo y el Ayuntamiento de Sagunt trabajan en la contratación de personas del municipio en la futura gigafactoría de baterías, con el objetivo de que el acogimiento de la empresa repercuta laboralmente en la localidad. Este lunes, PowerCo ha detallado que están trabajando en este momento 1.400 empleados, de los cuales 300 son de la propia empresa y los otros 1.100 están contratados para las obras.

Además, en abril de este mismo año, el proyecto obtuvo la autorización ambiental integrada, documento que autoriza la actividad en la planta, por parte del Consell.