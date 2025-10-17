Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento de la reunión. LP

Sagunto y PowerCo impulsan la contratación de personas del municipio en la gigafactoría de baterías

El alcalde y el concejal de Promoción Económica se han reunido con los responsables de las áreas de Finanzas y Recursos Humanos de la compañía para colaborar en la búsqueda de perfiles

M. García

Sagunto

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:00

El Ayuntamiento de Sagunto y PowerCo ya trabajan para impulsar la contratación de personas del municipio en la futura gigafactoría de baterías. El consistorio y la compañía han mantenido una reunión en la que han abordado algunos de los perfiles requeridos y han estudiado vías de colaboración para favorecer la empleabilidad de vecinas y vecinos.

Por parte del Ayuntamiento de Sagunto han participado en el encuentro el alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero, mientras que por PowerCo se han citado, entre otros, el jefe del departamento de Finanzas, Javier Rivera, y el jefe del departamento de Recursos Humanos, Ricardo Guerrero.

«El objetivo es que la creación de empleo que ya se está produciendo tenga un impacto positivo en el municipio», ha explicado el concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero. Por ello, «el consistorio y PowerCo están colaborando activamente con información compartida y acciones conjuntas».

«Por un lado, el Ayuntamiento, a través de Promoción Económica y de nuestra Agencia de Colocación, dispone de mucha información sobre las personas en búsqueda activa de empleo. Por otro, PowerCo conoce la cualificación y experiencia que requerirán los puestos de trabajo que se creen», ha explicado Palmero.

Así, el Ayuntamiento y la empresa se han emplazado a trabajar conjuntamente con el fin de que «las ofertas de empleo lleguen a la ciudadanía y que las personas en búsqueda de trabajo puedan adquirir las competencias necesarias».

En este sentido, por ejemplo, las ofertas de trabajo de la compañía se difundirán también en el Portal de Empleo y en las redes sociales municipales. Asimismo, PowerCo estará presente en las distintas ferias y jornadas de empleo organizadas por el Ayuntamiento de Sagunto.

Además, una de las acciones «prioritarias» tiene que ver con la formación. «Muchos de los puestos de trabajo que se crearán requieren de unos conocimientos específicos. Queremos que las personas desempleadas tengan la ocasión de formarse en estos campos concretos para mejorar su empleabilidad», ha anunciado Palmero, «vamos a colaborar en cursos y actividades que sirvan a este propósito».

