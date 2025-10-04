El SEPE lanza una ayuda de 600 euros durante 4 meses para quienes encadenan trabajos temporales en este sector El organismo impulsa esta prestación para paliar combatir la inestabilidad de estos profesionales

Mario Lahoz Sábado, 4 de octubre 2025, 01:17

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha habilitado una nueva prestación para paliar la poca estabilidad que registra el sector artístico, caracterizado por trabajos temporales y períodos de inactividad.

Esta ayuda está orientada a profesionales de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como quienes realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para que estas se desarrollen y que no tienen derecho al paro ordinario.

El objetivo es respaldar trayectorias con ingresos variables y encadenadas por proyectos. Esta ayuda nace para esos momentos en los que precisamente la actividad se detiene y la economía aprieta.

La Prestación Especial para Artistas ofrece 4 meses de apoyo, con cuantías que oscilan los 480 y 600 euros mensuales, en función de la base de cotización previa. La cuantía máxima se reconoce cuando la media diaria de las bases de cotización de los últimos 60 días de trabajo artístico supera los 60 euros.

Para acceder a ella, es imprescindible cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar en situación legal de desempleo e inscrito como demandante de empleo.

- Acreditar al menos 60 días cotizados en el sector en los últimos 18 meses, o 180 días en los últimos 6 años.

- Pertenecer al colectivo destinatario: artes escénicas, audiovisuales y musicales, y actividades técnicas o auxiliares vinculadas.

Cómo solicitar la ayuda

El trámite puede realizarse a través de dos vías, acudir a una oficina del SEPE con cita previa o realizar el proceso desde la sede electrónica del organismo. Esta ayuda no es compatible con otras prestaciones públicas o empleos remunerados, ya sea por cuenta propia o ajena.

Si necesitas volver a solicitar esta prestación en un futuro, deberá trasncurrir al menos un año desde la anterior Prestación Especial para Artistas