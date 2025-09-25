Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, desvela un consejo 'casi desconocido' para duplicar la cuantía de la pensión El trabajador explica un motivo por el que puedes pedir una revisión de la pensión por agravamiento

Mario Lahoz Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:24

Muchos pensionistas creen que la cuantía de su prestación por incapacidad permanente es fija, pero el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, desmonta ese mito con una sola frase: «Si tu salud ha empeorado, puedes pedir revisión y subir tu pensión».

El trámite, denominado revisión por agravamiento, permite que la Seguridad Social reevalúe el grado de limitación y, de confirmarse un deterioro, eleve la prestación mensual sin necesidad de esperar a que la Administración actúe de oficio.

El mecanismo está recogido en la legislación vigente y se aplica cuando el perjudicado aporta informes médicos recientes que demuestren una pérdida funcional mayor a la que ya se tuvo en cuenta en la resolución inicial.

Muñoz insiste en que el proceso es iniciativa del interesado, basta con presentar una solicitud formal acompañada de pruebas clínicas que acrediten el empeoramiento. Si se corrobora, puede producirse el salto de una incapacidad total a una absoluta.

Ahora bien, hay que destacar que la revisión solo es posible antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, momento en el que la pensión de incapacidad se transforma en la de jubilación y desaparece la vía del agravamiento.

Muñoz advierte que la revisión no es automática ni garantiza un resultado favorable. Si el deterioro no se considera relevante, la pensión se mantiene igual. No obstante, subraya que muchos pensionistas desconocen esta posibilidad y renuncian a una vía legal que puede mejorar sensiblemente sus ingresos.